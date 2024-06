Gianmarco Tamberi e Mattarella, cosa si sono detti? Scoppia l'ironia sui social

Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:13

Gli Europei di Atletica di Roma hanno visto la vittoria di Gianmarco Tamberi, vincitore dell'oro nel salto in alto di fronte a uno stadio Olimpico gremito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato molto del suo gesto, in particolare perché l'atleta marchigiano, nel bel mezzo dei festeggiamenti, ha deciso di oltrepassare la recinzione e di salire fino alla tribuna autorità, abbracciando il Capo dello Stato (che ha ricambiato). Con lui ha anche scambiato qualche parola, facendo scatenare immediatamente i social. Cosa ha detto a Mattarella? E come ha risposto il Presidente della Repubblica? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.



