Gianluigi Nuzzi al CCLazio: «Ratzinger è stato costretto alle dimissioni ma ha aperto la strada a Bergoglio»

Il Salotto letterario del Circolo Canottieri Lazio ha ospitato mercoledì sera, giornalista, conduttore televisivo e autore della trilogia "Vaticano SpA", “Sua Santità” e "Via Crucis", ha parlato del suo ultimo bestseller". l’autore ha guidato il pubblico attraverso i segreti ed i casi irrisolti che hanno coinvolto il Vaticano dal casoal motivo delle “dimissioni forzate” diTutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha guidato gli ospiti attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di indagine ricomponendo, attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi.In un dibattito fatto di domande e risposte non solo con i giornalisti al tavolo, ma con il pubblico presente in sala, l’autore ha ricostruito nel suo ultimo libro molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate.«Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato costretto alle dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio». Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Al temine di questa lunga chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo Canottieri Lazio hanno partecipato, insieme al giornalista Gianluigi Nuzzi al cocktail e alla cena buffet servita nell’area ristorante del Circolo.Al tavolo con l’autore il Presidente del Circolo Paolo Sbordoni e i giornalisti: Francesco Boezi (collaboratore de Il Giornale.it e autore del libro “Ratzinger, la rivoluzione interrotta”), Marino Collacciani (ex caporedattore e firma storica de “Il Tempo”), Gianpiero Gamaleri (sociologo e docente di Scienze della comunicazione in università laiche ed ecclesiastiche e membro del Cda del Centro Televisivo Vaticano, segue da tempo Papa Bergoglio durante le celebrazioni mattutine e ad esse ha dedicato un volume intitolato “Santa Marta – Omelie”). A moderare la giornalista Savina Confaloni. Tra gli ospiti intervenuti anche l'economista Paola Tommasi che ha raccontato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Francesco.