Gand-Wevelgem, Pedersen vince e Cavendish pensa al ritiro

In contemporanea alla tappa di Roccaraso del Giro d'Italia, in Belgio si è disputata la Gand-Wevelgem, semiclassica che proietterà i corridori verso il Giro delle Fiandre di domenica prossima. La corsa fiamminga, blindata a l pubblico a causa dell'emergenza Covid-19, è stata vinta dall'ex campione del mondo Mads Pedersen: il danese è riuscito a superare in volata Florian Senechal e i nostro Matteo Trentin, terzo, e Alberto Bettiol, quarto.

Il dopo corsa è stato però caratterizzato dalle lacrime di Mark Cavendish. Il corridore britannico, campione del mondo nel 2011, vincitore di 30 tappe al Tour de France (distante solo 4 successi dal record di 34 vittorie ottenuto da Eddy Merckx), 15 tappe al Giro d'Italia e una Milano-Sanremo, si è presentato in lacrime ai microfoni dei giornalisti dopo la corsa. "Questa potrebbe essere l'ultima gara della mia carriera", ha affermato il velocista, vincitore di numerosi titoli iridati e olimpici anche su pista.

La Bahrain-McLaren, in realtà, ha proposto a Cavendish un rinnovo contrattuale, ma il britannico non riesce più ad esprimersi ai suoi livelli da circa 3 anni, quando ha contratto il virus di Epstein-Barr. Da quel momento è iniziata la parabola discendente di Cavendish, che probabilmente appenderà la bici al chiodo a fine stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA