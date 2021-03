Mondiali Jr, Franzoni medaglia d'oro nel SuperG in Bulgaria

Parte come meglio non potrebbe il cammino dell'Italia ai Mondiali juniores di sci in Bulgaria, a Bansko: Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG che ha aperto il programma: 49''70 il suo tempo, con l'austriaco Feurstein secondo a quattro centesimi in una gara sprint, sotto i 50" e quindi con i distacchi ovviamente ridottissimi. Sul podio anche lo svizzero Zulauf, terzo a cinque centesimi.

APPROFONDIMENTI SCI DI FONDO Covid, casi di contagio nello staff: l'Italia ritira la squadra... SNOWBOARD Storico Fischnaller: a 40 anni vince l'argento mondiale nel PGS

Covid, casi di contagio nello staff: l'Italia ritira la squadra dai Mondiali

Grazie a Franzoni, che ai Mondiali di Cortina è arrivato 14° nel gigante, l'Italia centra il ventesimo oro nella storia dei Mondiali jr. L'ultimo a riuscirci nel SuperG era stato Peter Fill nel 2002 mentre l'ultimo titolo iridato risale ad Alex Vinatzer nello slalom di Val di Fassa nel 2019.

Lontani gli altri due azzurri in gara: Filippo Della Vite appena fuori dalla top 20 a 1”69, mentre ha fatto meglio Matteo Bendotti, che chiude a 1”57 da Franzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA