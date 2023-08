Frankie Dettori, continua il tour d'addio: vittoria a York e nuovo record

Il gruppo di vittorie in corse di Gruppo 1 è sempre più numeroso per Frankie Dettori nel suo cosiddetto “Farewell Tour” che lo porterà all’addio alla sella a fine anno, salvo ripensamenti. Oggi a York il champion jockey italiano di Newmarket è stato chiamato a montare il cavallo Mostahdaf per la prima volta, sostituendo l’appiedato abituale fantino Jim Crowley con il quale Mostahdaf, l’ennesimo fuoriclasse figlio di Frankel, aveva sempre fatto coppia, spesso vincente.

Mostahdaf, allenato dal duo padre-figlio, John & Thady Gosden, non era favorito nella gara da oltre mezzo milione di sterline (567.100 per la precisione), le Juddmonte International Stakes, Gruppo 1, in programma a York: i bookmakers lo davano a 3 contro 1; favoritissimo, a 4 contro 6, era Paddington, vincitore delle ultime cinque corse disputate, tutte di Gruppo 1, e della ditta irlandese dell’allenatore invincibile Adan O’ Brien.

E invece Paddington è finito terzo su quattro partenti, Frankie ha vinto di una lunghezza e mezza davanti a Naswa, sua compagna di allenamento, che aveva in sella Hollie Doyle, la prima donna fantino ad essere impegnata nella storia di questa corsa che fu disputata per la prima volta nel 1972, subito con una sensazionale sorpresa perché l’imbattuto Brigadier Gerard venne sconfitto da Roberto, che il fantino americano Braulio Baeza, per la prima volta impegnato in Inghilterra, montò alla moda degli States, ogni paletto un traguardo, commfondendo i fantini inglesi.

La vittoria di oggi a York ha dato un nuovo record a Dettori: nessun fantino aveva vinto sei volte questa corsa, ma sia lui che Lester Piggott erano “fermi” a cinque successi. «Battere un primato di una leggenda come Lester nel mio ultimo anno è fantastico» ha detto Frankie appena saltato giù di sella a modo suo quando è vincitore.