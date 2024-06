Frankie Dettori rinuncia al meeting reale di Ascot: neppure come seconda voce in tv

Non sarà “Royal Frankie” il meeting reale di Ascot che avrà inizio il 18 giugno. Frankie Dettori ha fatto sapere che tornerà in Gran Bretagna, questo sì, per essere presente in quei giorni al matrimonio di Ella, una dei suoi cinque figli, ma che non sarà in sella a nessun cavallo in nessun gran premio.

La decisione di Dettori

Ma anche che non lavorerà nemmeno come “seconda voce”, quella dell’esperto in tv. Il fantino italiano, 54 anni, vincitore 81 volte al Royal Ascot e miglior jockey del meeting in sette edizioni (l’anno scorso, 4 vittorie, fu preceduto solo da Ryan Moore) ha detto che vuole “godersi tempo di qualità, a passare con famiglia ed amici” sulle tribune dell’ippodromo più famoso del mondo, dove la riunione di corse si organizza dal 1711 ma che non intende né salire in sella né prendere microfoni (e sputare sentenze).

Ha collaborato con lo chef Francesco Mazzei per l’accoglienza nel Royal Enclosure, il recinto reale di cui Elisabetta II era una habituée.