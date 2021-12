Franco Amadio nuovo presidente della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante

Franco Amadio è il nuovo presidente della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante. E’ stata l’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva di martedì 21 dicembre, a celebrare, presso il PalaFijlkam di Ostia, il passaggio del testimone tra il Commissario Straordinario Mauro Checcoli, inimitato bi-campione olimpico di Tokyo’64 e il neoeletto Presidente.

«Ho lavorato per lasciare alla nuova gestione la situazione chiara - ha dichiarato Mauro Checcoli - di una federazione che merita di camminare spedita sulle proprie gambe verso obiettivi straordinari, possibili solo a cavallo e tra le bellezze del nostro territorio. I miei migliori auguri vanno al futuro Presidente, uomo appassionato e competente, e al Consiglio Federale”. Amadio ha così accolto le parole di Checcoli: “Provengono da un campione olimpico. Non potevo ricevere un augurio migliore”. Franco Amadio, "Voi avete puntato su di me e io fin d’ora punto su tutti voi”.

L’imprenditore viterbese, classe 1968, convive con Barbara e i due figli Agnese e Andrea. Si prepara a guidare un mondo rappresentato da 30 discipline sportive, tra monta inglese e monta western, con un totale di 21403 tesserati e 556 centri. “Ringrazio coloro che si sono impegnati in questi anni per far crescere la nostra Federazione” ha dichiarato il neoeletto presidente. “Sulla scia di un segnale importante - l’incremento del tesseramento pari al 26% nonostante la pandemia - la nostra missione sarà, a partire da oggi, quella lavorare in team con le regioni per preservare le nostre tradizioni e aprire le porte al futuro, permettendo alle nostre discipline di poter contare su un motore tecnico e organizzativo che stia al passo con i tempi e con le impellenti necessità del nostro mondo sportivo. Voi avete puntato su di me e io fin d’ora punto su tutti voi”.

I risultati delle urne

Unico candidato, a seguito del ritiro di Francesco Scrocca, Amadio è stato eletto con 1299 voti. Dei 1.604 voti ammessi, i voti espressi sono stati 1.414 (115 le schede bianche). L'Assemblea nazionale elettiva, presieduta da Pierluigi Matera, ha visto la partecipazione di circa il 60% degli aventi diritto al voto. In particolare: 86 dirigenti di società presenti; 146 società rappresentate per delega; 105 atleti e 24 tecnici presenti. Ecco la formazione del Consiglio Federale che lavorerà con Franco Amadio: Alessandro Botticelli, Sergio Camaleonti, Loredana Fani, Vincenzo Fusco, Umberto Golinelli, Renata Lunelli, Maria Osti, Luigi Roversi, Paolo Santoianni e Giulio Scrocca. Presidente Collegio Revisori dei Conti, Giulio Ranocchiari.