Golf, Francesco Molinari vola alle semifinali del WGC-Dell Match Play

Francesco Molinari è in forma e e si vede. La conferma viene dal Texas. Nuovo show del golfista azzurro che, a l WGC-Dell Technologies Match Play, strapazza anche Kevin Na (6/5 il risultato finale) e raggiunge le semifinali del secondo evento 2019 del mini circuito mondiale. Oggi affronterà l'americano Kevin Kisner, finalista dell'edizione 2018, che ha sconfitto per 2/1 il sudafricano Louis Oosthuizen. «Ho giocato benissimo - ammette Molinari -, mostrando solidità in ogni parte del campo, in particolare sul green. Sono ovviamente soddisfatto». Ad Austin è dominio assoluto dell'azzurro, l'unico giocatore in gara ad aver vinto tutti e cinque i match disputati. Dopo Satoshi Kodaira, Thorbjorn Olesen, Webb Simpson e Paul Casey, è toccato allo statunitense Na inchinarsi di fronte al player italiano, in versione rullo compressore. Il match è durato appena tredici buche, con l'azzurro che continua a collezionare record. Delle 73 buche giocate fin qui nel WGC-Dell, ne ha vinte trentaquattro (media del 46,5%). Davvero inarrestabile il campione della Race to Dubai 2018, che porta così a dieci i successi consecutivi in gare di match play dopo i cinque vinti nella Ryder Cup di Parigi. Sfuma nel finale il sogno di Tiger Woods. L'asso californiano viene piegato (1 up) alla 18 da Lucas Bjerregaard dopo un incontro bello e combattuto. «Ho giocato bene - le dichiarazioni di Woods -, ma non è bastato. Vorrei ovviamente avere la possibilità di tirare ancora quell'ultimo putt. Non è entrato per un'inerzia, ma questo è il match play». Il danese Bjerregaard, nel penultimo atto della rassegna, affronterà Matt Kuchar. Lo statunitense ha vinto al fotofinish il confronto con lo spagnolo Sergio Garcia (2 up).

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 00:03

