Torna la stagione dei motori: dove vedere Formula 1, MotoGp (e non solo) in tv e streaming

Torna la stagione dei motori con Sky Sport pronta a trasmettere tutte le emozioni delle due e quattro ruote. Saranno più di 380 le gare e 1400 le ore di dirette live distribuite in 40 weekend con oltre 20 tra i più grandi eventi motoristici del mondo: dalla Formula 1 alla MotoGP, la Superbike, Formula E, la NTT INDYCAR SERIES, la new entry del World Rally Championship e infine l’ingresso di ulteriori nuovi campionati tra cui l'atteso Fanatec GT World Challenge Europe, con Valentino Rossi protagonista, e il fascino del campionato femminile di monoposto, W Series. A tutti questi si aggiungeranno gli eventi motoristici proposti da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW).

Tutto questo e molto altro ancora sarà disponibile non solo sui canali dedicati Sky (Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGp) ma anche su Sky Q via satellite e via internet, in streaming su NOW, oltre che in mobilità con Sky Go e con alcuni eventi in chiaro su TV8.

Alle dirette delle gara saranno affiancate 400 ore di studi e rubriche dedicate, con approfondimenti e ritratti dei protagonisti del paddock. Grande spazio sarà infine dedicato anche alle produzioni originali Sky, come “Ultimo Giro”, il film sul più incredibile e controverso finale della storia della Formula 1, quello tra Hamilton e Verstappen, e alle produzioni sulle due ruote: la più recente, “I racconti di Valentino”, nove puntate divise per temi salienti della vita del nove volte campione del mondo.

Grandi firme anche per ciò che riguarda il team di commentatori e opinionisti: Carlo Vanzini e Marc Genè commenteranno la Formula 1, con Roberto Chinchero nel ruolo di insider ai box. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Analisi tecniche nelle mani di Matteo Bobbi e interviste alla pit reporter di Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi continuano a raccontare i campionati di F2 e F3 e la Porsche Supercup. Per le due ruote Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconterà naturalmente la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 torna la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.