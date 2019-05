Leclerc: «Come in Champions anche noi possiamo ribaltare il punteggio»

«Credo che come è accaduto recentemente nella Champions League, in cui una squadra ha rimontato un passivo molto pesante in partenza, anche in casa nostra sia forte la volontà di invertire la tendenza dopo un inizio non facile sotto il profilo dei risultati». Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, alla vigilia delle prove libere del Gp di Spagna, quinta prova del mondiale di F1, dove le Rosse cercheranno di iniziare la risalita dopo un inizio negativo. «Siamo estremamente uniti come team e questo si sente nelle dinamiche di squadra. Ce la metteremo tutta», aggiunge il 21enne monegasco. Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA