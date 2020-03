© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre gli organizzatori del GP d’Australia stanno facendo tutto il possibile per salvare la gara dalla minaccia del Coronavirus e anche da quella di una parte della popolazione che chiede di annullarla, anche i team di F1 contribuiscono ad aumentare la tensione. Purtroppo non è solo quella, di tipo agonistico, che di norma si sviluppa quando sta per iniziare un nuovo campionato. Ormai dalla fine dei test invernali di Barcellona che si va avanti fra richieste di chiarimenti tecnici, sospetti e anche minacce.FARE SQUADRAUna situazione, fra l’altro, che crea divisioni e alleanze che cambiano come quando tira un vento incostante. Se 7 squadre (Mercedes, Red Bull, Racing Point, Renault, Williams e McLaren) avevano contestato la FIA per la chiusura senza provvedimenti di un’inchiesta sulla power unit usata dalla Ferrari nel 2019, ieri questo fronte si è praticamente spaccato perché la squadra austriaca di Mateschitz si è alleata con la Casa di Maranello per chiedere, sempre alla Federazione di non permettere alla Mercedes di utilizzare la sua “invenzione” del volante mobile che cambia la convergenza delle ruote. La FIA ha approvato la soluzione che ha la funzione di ottimizzare l’usura delle gomme, facilitandone l’aumento della temperatura in rettilineo. Alla Red Bull, però, sono sicuri che il sistema sia illegale: per questo motivo è stata scritta una lettera di chiarimento regolamentare a Nikolas Tombazis. Seguita da una minaccia di protesta.PARAMETRI MODIFICATIUna richiesta simile è stata fatta dalla Scuderia, secondo la quale il DAS modifica i parametri della sospensione in rettilineo e, quindi, ci sarebbe un influsso aerodinamico oltre che un beneficio nella salvaguardia degli pneumatici. La Mercedes ha già dovuto ingoiare un altro rospo, perché è stata costretta a modificare, in base alla Direttiva tecnica 014/20 da parte della FIA, la forma delle prese d’aria dei freni posteriori delle “Frecce d’argento” che erano state studiate per inviare un flusso d’aria ai cerchi posteriori per raffreddarli. Anche la Racing Point che dispone dello stesso sistema ha dovuto modificarlo all’ultimo momento.Per quanto riguarda l’epidemia del virus, sono state attuate alcune misure di sicurezza. E alcuni componenti di tre squadre (Haas, Williams e McLaren) si sono messi in isolamento volontario. Non è un clima sereno. Rimandato a data da destinarsi in Gp di Cina, in dubbio quello del Vietnam, il Bahrain si è detto pronto ad ospitare due gare. A porte chiuse.