Footvolley, sabato 10 dicembre l'Italia in scena a Torino. In campo anche Davide Lippi, Tonetto e Cesar

Il Footvolley fa tappa a Torino. La disciplina sportiva non poteva mancare l’appuntamento con il Piemonte, Regione Europea dello Sport 2022. È questo l’ultimo grande evento dell’anno per la Playfootvolley, che dopo lo straordinario successo ottenuto in estate con gli Europei di categoria organizzati a Roma, porta alcuni tra i migliori giocatori del circuito internazionale all’ombra della Mole Antonelliana. Presenti, per l’occasione, i nazionali italiani Federico Iacopucci e Alain Faccini e gli israeliani Li Liberman e Zion Liel Tshuva che appena qualche giorno fa hanno avuto modo di confrontarsi sulla sabbia di Tel-Aviv. Il torneo, in programma sabato 10 dicembre al centro sportivo Le Dune Beach Club di Beinasco, vedrà impegnati anche diversi Ambassador della disciplina, tra cui gli ex calciatori Max Tonetto e Cesar Aparecido Rodrigues, e l’agente sportivo Davide Lippi. Prevista la presenza del Sindaco di Beinasco, Daniel Cannati. Oltre alle gare del torneo, che prenderà avvio alle ore 14, ci sarà modo di assistere a uno dei confronti più tradizionali e spettacolari del Footvolley internazionale: Italia-Israele.