Fondazione Prometeus, pazienti oncologiche sfidano per la ricerca: Ilaria D'Amico e Geppo alla charity dinner gala

Lunedì 12 Giugno 2023, 17:04







Oltre 200 persone hanno partecipatolo scorso giovedì all’evento solidale organizzato dalla Fonazione Prometeus Onlus presso il Chiostro di Santo Spirito in Saxia, il cui incasso è stato devoluto interamente per sostenere le attività di cura e ricerca della fondazione, che da oltre vent’anni si prende cura delle donne colpite dal cancro al seno. Tante le emozioni durante la cena di gala. Tredici pazienti oncologiche hanno sfilato con degli abiti speciali, creati ad hoc per la serata all’insegna della solidarietà e della bellezza di tutte le donne colpite dalla malattia oncologica più frequente nel sesso femminile.



E poi la sorpresa del comico Geppo, che ha rotto il ghiaccio con la sua simpatia, la presenza della madrina Ilaria D’Amico e la conduzione impeccabile della giornalista di La7 Emanuela Garulli. La scelta della location della serata, realizzata insieme alla Tricostarc, non è stata casuale. Ma ha un significato specifico: l’ospedale (quello del Santo Spirito in Saxia è tra i più antichi d’Europa) da luogo di cura può e deve diventare anche un luogo di rinascita. Tramite la bellezza e l’arte, aspetti evocati nella sfilata delle pazienti. Tutte avevano fatto nei giorni precedenti le prove abito e hanno usufruito di trucco e parrucco, in un gioco positivo di cambio immagine proprio per dimostrare quanto i capelli abbiano il potere di identificare le persone. Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico all’importanza dei capelli e a quanto si soffra per la loro perdita durante la chemioterapia a causa dei suoi effetti collaterali, tra cui appunto quello più temuto è proprio la perdita dei capelli: lo dimostra il fatto che l’8% dei pazienti rifiuta di sottoporsi al salvifico trattamento per la paura dei questa perdita.