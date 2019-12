Fiumicino, nel Campionato invernale di vela le barche No Fix, Mart D'Este e Ummagumma a caccia del bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tradizionale appuntamento per gli appassionati di vela d’altura chiude il 2019 con tre regate all’attivo. Nel XXXIX Campionato invernale di vela d'altura di Roma, organizzato dal Circolo velico Fiumicino, sono impegnate 80 imbarcazioni suddivise nelle categorie Regata, Crociera e Vele bianche. Nel campo di gara a “bastone”, ricavato nel tratto di litorale antistante Ostia e Fiumicino, gli equipaggi accreditati alla vittoria finale hanno già preso la testa della classica e promettono di mantenere ben saldo il primato in vista dei prossimi impegni previsti il 12 e 26 gennaio 2020.IL GUSCIO TRIP PRIMO NELLE VELE BIANCHEIn testa alla graduatoria della categoria Irc - Regata1 si trova No Fix dello skipper Stefano Colabucci, seguito dallo scafo Mart D’Este di Edoardo Lepre, da Adelande di Roberto Rosa e di Kalima di Franco Quadrana. La barca Pestifera guida invece il raggruppamento Regata2 classe1 davanti a Fontotonto e Gordon, mentre nella Regata2 classe2 lo scettro è tenuto in pugno da Jolie Brise di Federico Ceccacci e alle sue spalle incalzano First Fun e On Air. Ummagumma, del timoniere Antonio Stellato, sta dominando la categoria Crociera1 classe1 e deve fare attenzione alle agguerrite Amapola, Kairos e Ankh della skipper Paura Petraroli. Il primato nella Crociera1 classe2 è di Purchiepetola, inseguita da Punta Rei e da Flama. Il guscio Aletheia di Enzo Vizzini sta dominando la categoria Crociera2 davanti a Akela di Paolo Vettor e Utopia di Fabrizio Proietti. Nelle Vele bianche il primo posto è occupato da Trip di Mauro Tripiciano, insidiato da Vania di Roberto Felici e da Take Five di Giuseppe Stillitano. Nell’Orc Regata-Overall dominio incontrastato dell’imbarcazione Geex dello skipper Angelo Lobinu.IL DS PETTIROSSI: «LE BARCHE PROTAGONSTI SUBITO IN VETTA»«Nei mesi scorsi abbiamo lottato contro le condizioni meteo-marine avverse – dice il ds del Circolo velico Fiumicino, Massimo Pettirossi - e alla fine siamo riusciti a organizzare tre delle quattro regate previste dal calendario. Dando uno sguardo alle iscrizioni siamo sempre tra gli eventi legati al mare dove c’è il più alto numero di presenze e questo conferma quanto sia ambizioso prendere parte al nostro campionato che si svolge sulla costa romana. Il livello tecnico degli equipaggi è molto alto e le barche candidate al bis hanno mostrato già grosse velleità. Parlo di No Fix, Mart D’Este e Ummagumma, tanto per fare qualche nome». Per gli aggiornamenti sul campionato e le classifiche si può consultare il sito www.cvfiumicino.org .LE REGATE PER IL 2020Sono previste, per il prossimo anno, altre cinque regate: domenica 12 e 26 gennaio, 9 e 23 febbraio e infine l’8 marzo 2020. Ovviamente lo svolgimento delle gare è legato alle condizioni meteo-marine e a tal proposito il Comitato di regata potrà decidere ulteriori recuperi nelle giornate di sabato precedenti la regata.