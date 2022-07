Fioretto, oro mondiale anche per l'Italia maschile: battuti in finale gli Stati Uniti

L'Italia del fioretto maschile si è laureata campione ai Mondiali di scherma in corso al Cairo, battendo in finale gli Stati Uniti col punteggio di 45-40. Dopo il trionfo dalle fiorettiste ieri, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi sono riusciti a dare il secondo oro alla spedizione azzurra in Egitto e a portare a otto il totale delle medaglie, con quattro argenti e due bronzi.