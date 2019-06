Atletica, Diamond League: Tortu si piazza al quarto posto nei 100 metri

Il risultato di Filippo Tortu è da apprezzare, anche perché è la migliore prestazione nazionale del 2019: l'azzurro è quarto sui 100 metri di Oslo, quinta tappa della Diamond League, con il tempo di 10.10 (vento +0.9). Il brianzolo delle Fiamme Gialle, primatista italiano con 9.99, mostra una dinamica migliore di quella dei 200 metri al Golden Gala di Roma, chiudendo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha. A vincere è lo statunitense Christian Coleman con il crono più veloce della stagione in 9.85, davanti al cinese Xie Zhenye (10.01) e all'altro sprinter Usa Michael Rodgers (10.04). Nel corso del meeting sono stati realizzati altri cinque mondiali stagionali ma spicca l'exploit del norvegese Karsten Warholm, che centra il record europeo sui 400 ostacoli, migliorando in 47.33 il 47.37 del francese Stéphane Diagana ottenuto a Losanna nel 1995. Migliori prestazioni mondiali di Mariya Lasitskene nell'alto donne (2,01), sui 3000 metri con l'etiope 19enne Selemon Barega (7:32.17), sui 3000 siepi con successo della keniana Norah Jeruto Tanui (9:03.71, record del meeting) sulla primatista mondiale Beatrice Chepkoech (9:04.30), nel triplo vinto dalla colombiana Caterine Ibarguen con 14,79 (-0.2), e nel conclusivo Dream Mile vinto dal polacco Marcin Lewandowski in 3:52.34 (record nazionale). Per la sesta tappa del circuito, l'appuntamento è domenica 16 giugno a Rabat.

