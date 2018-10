A Fieracavalli si urlerà «forza Lazio e forza Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 10 le giovani promesse romane pronte al taglio del nastro della 120ma edizione di Fieracavalli di Verona. La compagine laziale parteciperà a titolo individuale all’evento inedito “120 x 120 Gran Premio Fieracavalli”: concorso ippico di salto ostacoli che accoglierà, per l’appunto, centoventi binomi provenienti da 15 regioni (Alto Adige, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). Veronafiere ha voluto realizzare il loro sogno: calcare la stessa arena dei Big del jumping.Il concorso, infatti, si svolgerà nel medesimo campo della Coppa del Mondo.Dagli atleti in erba ai professionisti, anche la sfida targata Longines FEI World Cup ha il sapore laziale, con quattro atleti al via. Si tratta di Luca Marziani, Lucia Vizzini Le Jeune e gli armatori Eugenio e Guido Grimaldi. Questi ultimi, napoletani di nascita, hanno scelto il Lazio come sede di allenamento e tesseramento sportivo.Luca Marziani, dopo un’intensa stagione agonistica che parla di 6 percorsi netti in Nations Cup e culmina con la partecipazione ai Campionati del Mondo, passando per la vittoria in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, commenta così il nuovo progetto della fiera scaligera: “Era il mio sogno da bambino, quello di poter condividere il campo con i grandi campioni e lo sarebbe anche adesso, se fossi stato un amatore senior, quindi credo che Fieracavalli abbia centrato il punto con questo inedito evento. Loro faranno il tifo per noi e noi per loro”.I concorrenti del “120 x 120 Gran Premio Fieracavalli” - 5 ragazzi e 5 ragazze - provengono da 5 circoli ippici romani e rappresentano una fascia d’età che va dai 12 ai 21 anni. Romano il più piccolo atleta in assoluto tra i 120 partenti: è Gian Bautista Cano che, dall’alto dei suoi 12 anni, non solo ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei children, ma salta già le gare di 1 metro e 45, sfidando senza timore gli avversari senior.