Fiamme Gialle, Tortu premiato come atleta dell'anno

Nel Salone d’Onore del CONI si è svolto oggi il tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle con la stampa e le Autorità, organizzato, come lo scorso anno, in collaborazione con “UnipolSai Assicurazioni”, durante il quale sono stati premiati gli atleti delle Sezioni Giovanili, illustrata la prossima stagione agonistica e assegnati il premio “Atleta dell’Anno Fiamme Gialle 2018” a FilippoTortu e il premio “Alla carriera” a Manuela Moelgg, grande sciatrice gialloverde che ha dato l’addio all’attività agonistica, e al tecnico dello sci alpino Matteo Guadagnini. Ad Alice Bellandi,ventiduenne judoka che ha vinto nel 2018 il Campionato Mondiale under 21 e il Campionato Europeo juniores nella categoria 70 kg è stato assegnato il premio “Promessa dell’anno”.Un premio speciale è stato attribuito a Ruggero Tita (vela), ancora ai vertici mondiali nella classe Nacra 17, insieme a Caterina Banti.Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP Luca Pancalli, del Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, del Presidente di CONI Servizi, Roberto Fabbricini, dell’Amministratore Delegato di CONI Servizi Alberto Miglietta, di molti Presidenti federali e altre numerose Autorità sportive e militari, le Fiamme Gialle hanno salutato il 2018 premiando i migliori atleti delle Sezioni Giovanili che nella stagione appena conclusa hanno conseguito risultati d’eccellenza in campo nazionale e internazionale. Tra i giovani campioni in passerella, appartenenti alle discipline di atletica leggera, nuoto, canoa e canottaggio, spiccano i nomi dei canottieriEmanuele Capponi, argento al Campionato Europeo Juniores nell’otto fuoriscalmo e di Lara Maule, oro ai Campionati Mondiali Universitari nel quattro senza Pesi Leggeri. Assenti giustificati (la stagione agonistica è in corso) i giovani sciatori Alex Vinatzer (sci alpino juniores) e Tommaso Giacomel (biathlon giovani), medaglie d’argento ai Campionati mondiali di categoria.