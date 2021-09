Ferrari Guiness World Record, Barone e Tedino battono anche Google Maps: da Roma a Capo Nord in poco più di 45 ore

Martedì 7 Settembre 2021, 12:51

Più veloci della luce magari no, ma di Google Maps sì. Fabio Barone e il suo copilota, Alessandro Tedino, sono riusciti nella storica impresa di raggiungere Capo Nord in meno di 49 ore: 45 ore, 20 minuti e 37 secondi per la precisione. Questo è il tempo impiegato dall'equipaggio italiano, partito sabato 4 settembre dai Fori Imperiali a bordo della Ferrari F8 Tributo.

Ferrari Guiness World Record, i dettagli dell'impresa di Barone e Tedino

Undici rifornimenti di benzina, oltre 4400 km percorsi, sei nazioni attraversate, i due atleti sono i primi al mondo a battere le mappe di Google, senza mai oltrepassare i limiti di velocità in Europa, tranne che in Germania (dove non ci sono). Il "viaggio" e l'impresa sono stati monitorati dalla Federazione Italiana Cronometristi e da un team di 40 tecnici e professionisti, che ha seguito le loro condizioni psicofisiche dei piloti. Due anni di progettualità, di lavoro e di allenamento che hanno portato Fabio Barone e Alessandro Tedino, a entrare nel Guinness dei primati.

Barone, poi, ha ufficializzato l'addio alle corse ricevendo l'onore delle armi a Modena durante il suo primo pit stop effettuato dagli ex meccanici della scuderia Ferrari di Shumacher, Vettel e Villeneuve, Pietro Corradini, Modesto Menabue, Felice di Vito.

L'EVENTO LIVE. Tutto l'evento è stato trasmesso in diretta dalle telecamere on board sulle piattaforme social di “Passione Rossa”, sotto il monitoraggio della federazione e dei cronometri Allemano e nella Galleria Commerciale Porte di Roma, dove è stata esposta la splendida Fiat Balilla che nel 1953 fu utilizzata per la spedizione a Capo Nord.

Il protagonista Fabio Barone

Classe 1972, Fabio Barone è da oltre 20 anni presidente di “Passione Rossa”, il più importante club di clienti Ferrari del mondo. Con oltre 800 eventi al suo attivo, Fabio – che ama definirsi un gentleman driver - è conosciuto anche come il Barone Rosso. Nel corso degli anni, la sua passione per la rossa di Maranello lo ha portato a conquistare tre Speed World Record sulle strade più pericolose del pianeta.

Partendo nel 2015 dalla Transfăgărășan, la strada nazionale della Romania che si snoda nel nord della Transilvania fino alle pendici del castello di Dracula, l'anno successivo alza l'asticella e scala la Tianmen Mountain Road, un vero drago di cemento che con le sue 99 curve passa da 200 a 1300 metri di altezza, collocandosi a pieno titolo fra i percorsi più pericolosi del globo. Nel 2018, infine, il nuovo primato di velocità fra gli spettacolari Canyon della Valle del Dades in Marocco, riconferma Fabio come recordman assoluto.