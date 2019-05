Federica Pellegrini cambia look, si tinge i capelli e posta la foto su Instagram: ​«Pink 'n' Roll»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abbandona il biondo per darsi al rosa. La campionessa di nuoto ha infatti cambiato il colore dei capelli, scegliendo una stravagante tinta di rosa. «Pink 'n' Roll» è stato il commento della Pellegrini, che ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con i capelli del nuovo colore.Ma cosa si cela dietro questo cambio di look? Di certo potrebbe trattarsi di un rito propiziatorio in vista dei Mondiali di nuoto, in programma in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio, ma potrebbe esserci di più. Negli hashtag della foto pubblicata su Instagram, infatti, si legge #NewProject, come se questo scatto fosse l'anticipazione di qualche importante novità lavorativa. Quel che è certo, per ora, è che Federica Pellegrini non smette di stupire non solo in vasca, ma anche in tv e sui social.