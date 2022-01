Federica Brignone è super: trionfa sulle nevi di Altenmarkt

Domenica leggendaria per Federica Brignone. La valdostana si è aggiudicata il super gigante di Altenmarkt-Zauchensee, conquistando così il 18° successo (e 46° podio) della carriera in Coppa del Mondo. Per Federica, inoltre, si tratta del sesto acuto nella specialità: nessuna italiana meglio di lei. Straordinaria, brillantissima tra le curve veloci del tracciato molto tecnico disegnato da un italiano, Marco Viale, allenatore che guida le francesi. Partita con il pettorale numero 9, l’azzurra non ha sbagliato nulla e si è imposta in 1’10”84, quattro centesimi meglio dell’elvetica Corinne Suter e diciassette centesimi meglio dell’austriaca Ariane Raedler, al primo podio assoluto.

Alla fine ce l'ha fatta a partire Sofia Goggia: la bergamasca, nonostante le botte per via della caduta di ieri in discesa, ha preso il via ma non era al meglio e ha chiuso a quasi un secondo da Brignone. In casa Italia, comunque, grande prova di squadra con una brillante Marta Bassino ai piedi del podio ed Elena Curtoni ottava. Solo decima la svizzera Lara Gut-Behrami, vincitrice ieri in discesa libera. Assente Mikaela Shiffrin. Un pieno di fiducia per Fede verso gli imminenti Giochi di Pechino. Fin qui, l’Italia femminile ha archiviato sette successi stagionali (5 Goggia, 2 Brignone) in 22 gare. E la prossima settimana si torna a gareggiare sulle nevi italiane con la discesa e il superG di Cortina e il gigante di Plan de Corones.