Federcanoa, il presidente Buonfiglio: «Sostenere i club per aumentare la nostra competitività»

Luciano Buonfiglio è stato rieletto per la quarta volta a capo della Federcanoa con un risultato che non lascia dubbi: 89,6% delle preferenze. Un esito più che positivo che ha un enorme valore in termini di fiducia e continuità e che non può non aver provocato forti emozioni«E' stata la stessa emozione della prima volta nel 2005 ma con maggiore consapevolezza e grande senso di responsabilità, perché presidenti non si nasce e contrariamente a quanto si dice, una permanenza pluriennale ti consente di conoscere in profondità il tuo mondo e con grande spirito di servizio capirne le necessità e le difficoltà. Inoltre solo così hai la possibilità di trasmettere la visione e le strategie per raggiungere gli obiettivi. Ho provato una gioia immensa che è durata pochi attimi perché quel consenso così ampio mi spinge a ripagare con maggiore impegno la fiducia dimostratami».È stato rieletto in un periodo particolare per due motivi: il primo riguarda la pandemia. Quanto è stato difficile gestire la Federazione dal punto di vista dei protocolli anti-Covid19 oppure riguardo la gestione di allenamenti e gare? Ricordiamo ad esempio che i Mondiali di Canoa Polo in programma a Roma proprio all’inizio di questo mese sono stati annullati prima dell’estate.«E’ stato impegnativo gestire una situazione senza precedenti perché ci siamo dovuti adattare con immediatezza ad un cambiamento radicale di tutti i processi operativi e gestionali. Abbiamo cercato di far sentire la vicinanza della Federazione a tutte le nostre persone, garantendo loro tutto il sostegno possibile. I nostri tecnici sono sempre rimasti in contatto con gli atleti per seguirne anche a distanza gli allenamenti, abbiamo fatto molti corsi di formazione che hanno registrato una grande partecipazione, siamo riusciti ad investire le risorse per dell’attività delle squadre nazionali in interventi a favore delle società sul territorio. Queste ultime hanno sofferto più di tutti il lockdown. Siamo stati pronti e reattivi nell’immaginare la ripresa delle attività che effettivamente sono ricominciate a fine luglio nel rispetto dei protocolli anticontagio istituti dalla Federazione. Nessuno è stato lasciato indietro e il Consiglio Federale ha lavorato con grande senso di responsabilità, dimostrando che la nostra Federazione è una macchina oliata alla perfezione. Anche anticipare le elezioni a settembre, visto l’andamento dei contagi in Europa, è stata una decisione corretta.Il Campionato del mondo di canoa polo, invece, grazie alla nostra autorevolezza a livello internazionale, è stato posticipato ad aprile anche se bisognerà valutare la situazione epidemiologica nel mondo. Penso che entro dicembre prenderemo con la Federazione internazionale una decisione definitiva».E veniamo al secondo motivo: la Riforma dello Sport. In questi mesi sono state dette tante cose. Qual è il suo pensiero?«Sono perfettamente in linea con il documento espresso del Consiglio Nazionale del Coni e condivido le preoccupazioni del presidente Bach, perché noi presidenti abbiamo il compito di tutelare le nostre società e i nostri tesserati. Abbiamo sempre dimostrato disponibilità al confronto e trasparenza, mettendo sempre al primo posto il bene dello sport».Ora però è il momento di parlare di futuro e dei prossimi 4 anni. Quali saranno le principali novità?«Sono convinto che la strada intrapresa in questi anni sia quella giusta, ovvero aumentare costantemente l’attenzione verso i nostri club. Sviluppare attraverso di loro progetti sociali e di inclusione, valorizzare i tecnici con la formazione per fare in modo che possano occuparsi sempre meglio dei nostri atleti, costruire grandi eventi che possano generare valore per la base. In poche parole mettere in atto un circolo virtuoso che porti ad aumentare la nostra competitività, la nostra visibilità e soprattutto le nostre vittorie».E per quanto riguarda le quote rosa?«Sono davvero orgoglioso di avere quattro donne nel Consiglio Federale, non tanto per le quote rosa ma perché sono capaci e professionali e si sono meritate sul campo questo ruolo di grande responsabilità. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una federazione lungimirante e inclusiva».Guardiamo ai prossimi impegni. È stato in Ungheria recentemente, più precisamente a Szeged per la Coppa del Mondo di velocità, unica gara internazionale della stagione. Come si sono comportati i nostri azzurri?«Siamo contenti di aver preso parte a questa gara nonostante i tanti dubbi che l’hanno accompagnata. Abbiamo vinto ben 7 medaglie a dimostrazione della grande crescita della squadra sotto la guida di Oreste Perri. Szeged è stato un punto di partenza sia per le prossime Olimpiadi di Tokyo che per i Giochi di Parigi 2024. Dobbiamo pensare al 2021 ma contestualmente dobbiamo costruire la squadra del prossimo quadriennio. Abbiamo un gruppo giovane e competitivo che sono certo ci darà grandi soddisfazioni».E in vista di Tokyo2020? Chi sono le speranze azzurre?«Non voglio fare nomi ma mi voglio sbilanciare, perché sono convinto che porteremo a casa una medaglia nello slalom, nella velocità e nella paracanoa».