Motonautica, al via il Campionato Italiano 2021 a Catania

Al via a Catania la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021. Organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica, unica riconosciuta dal Coni, la competione si svolge nello specchio d'acqua antistante il lido The original Cucaracha, e si concluderà domenica 16 maggio con le premiazioni. I piloti di questa disciplina, saranno chiamati a misurarsi nelle due manches previste, la prima sabato e la seconda domenica.

APPROFONDIMENTI LA PARTNERSHIP Lomac: accordo per la distribuzione nel Lazio di gommoni motorizzati... INNOVATIVO In arrivo entro il 2022 i fuoribordo elettrici Deep-Speed hydro-jet.... IL GIOIELLO Ferretti Yacht ha una nuova ammiraglia: varata a Cattolica la prima...

Il campionato

Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei riders, che nonostante il difficile momento a causa della pandemia, si sono iscritti numerosi. Le categorie previste sono Runabout, Ski Endurance, Freestyle, Spark giovanile e la Femminile. Le classi sono 15: per la Runabout F1-F2-F4-F4 Femminile - F4 Novice e F1 Veteran, per la Ski: F1-F1Veteran-F2-F3-Open, per l'Endurance F1- Amatoriale per la Spark Giovanile 12-14 e 15-18 anni, Freestyle.

Ferretti Yacht ha una nuova ammiraglia: varata a Cattolica la prima unità del Ferretti 1000, altre due già prenotate

Il Campionato Femminile

Il Campionato Femminile, fortemente voluto dalla Commissione Moto d’Acqua in accordo con il Consiglio Federale, che inizialmente contava solo 4 atlete, quest’anno ha raggiunto il numero di 15 iscritte. Molte le novità di quest'anno. La Commissione Moto d'Acqua ha lavorato al meglio per modificare il regolamento ed ha previsto l'utilizzo di ulteriori sistemi di ripresa, telecamere, droni, per verificare tutte le eventuali infrazioni che un pilota può commettere, come salti di boa o false partenze. Giorgio Viscione, Presidente della Commissione Moto d'Acqua – dichiara - “Siamo certi di aver centrato nel segno con un'altra nuova iniziativa, definita in accordo con la commissione e sotto la guida del Presidente della Federazione Vincenzo Iaconianni.

Le giovanili

Inserita anche nel regolamento una categoria intermedia la Runabout F4 Novice, aperta a tutti coloro che provengono dalle giovanili e ai neo licenziati. L'attività giovanile, voluta dal Presidente Iaconianni già dal 2014, ha mostrato i suoi frutti. Il numero di adesioni fra i più giovani è in costante aumento. Tutte le società iscritte alla Fim si sono organizzate per permettere ai loro giovani atleti di partecipare al campionato italiano.” Questa novità è stata accolta anche dal Consiglio Federale con molto entusiasmo Dopo Catania il Campionato si sposterà a Rimini il 22-23 maggio, per poi essere a Caorle (Venezia) il 12-13 giugno, tappa che da anni convoglia anche i piloti stranieri, provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia, dall'Ungheria, dalla Svizzera e dall'Austria.

Le date

Il 26-27 giugno sarà la volta di Ancona, tappa attesa con entusiasmo, vista l'accoglienza riservata al campionato lo scorso anno e lo splendido spettacolo offerto. Il 10-11 luglio sarà Gallipoli ad ospitare la quinta tappa del campionato, per poi concludersi l'11-12 settembre ad Anzio, come ogni anno. I comuni italiani, anche quest'anno, hanno manifestato una grande attenzione verso il Campionato, tanto da aver ricevuto più richieste, da più amministrazioni della stessa regione, per ospitare una tappa. “Grazie all’ausilio e al lavoro dei nuovi Dirigenti Fim, è in corso una grande organizzazione nelle regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, per realizzare un Campionato Interregionale del Sud. Novità importantissima, che ci permetterà di far crescere il numero dei piloti in maniera esponenziale.

Itama aggiorna la gamma con i nuovi 45S, 62S e 75: migliorano funzionalità, prestazioni e comfort, intatto lo stile mediterraneo

Gli atleti

Le Delegazioni e i Comitati Regionali sono fondamentali, perché avvicinano i neofiti agli Sport Motonautici.” Dichiara il Presidente della Fim Vincenzo Iaconianni. Tra i piloti in gara, saranno presenti i campioni italiani ed internazionali. Gareggeranno con la pettorina di colore azzurro, i vincitori del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2020: Roberto Mariani, pilota Free Style, campione italiano,europeo in carica e primo nel Ranking Mondiale, Juri Tiozzo per l'Endurance, Fabrizio Pepe per la Runabout F1, Richard Ingarra per la Runabout F1 Veterans, Sabato Pontecorvo per la Runabout F2, Marcantonio Olivieri per la Runabout F4, Sara Nucera per la Runabout F4 femminile, Daniele Piscaglia per la Ski F1, Andreas Reiter per la Ski F1 Veterans, il giovanissimo Matteo Benini per la Ski F2, Mattia Castiglioni per la Ski F3, Emanuele Pontecorvo per la Spark Giovanile 12-14 anni, Calogero Piparo per la Spark Giovanile 15-18 anni.

Il presidente della Commissione Giorgio Viscione è entusiasta per il rientro in campo del suo collega e grande amico Marco Infante, che tornerà a gareggiare dopo aver superato una grave malattia, grazie agli amici e soprattutto alla sua famiglia, che gli ha dato tutto l’amore che merita . Questa tappa è stata organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica, da un Consorzio, creato appositamente, composto dalle seguenti Associazioni Siciliane: Asd Jet Club Sicilia, Asd Way of Life, Asd Glem X-Team.

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA