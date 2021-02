Gresini lotta tra la vita e la morte. Il team: «È ancora tra noi, ma in condizioni critiche»

Lotta tra la vita e la morte, Fausto Gresini. «Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche». Con queste parole, diffuse via Twitter, il team Gresini Racing smentisce le notizie circolate relative alla morte dell'ex campione di motociclismo. Ecco le parole del figlio Lorenzo, poi. «Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi».

