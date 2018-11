Sci, Elena Fanchini precisa dopo lo sfogo su Instagram: «Decido dopo gli esami»

«Il mio sfogo è stato frutto di un momento di sconforto: non ho mai annunciato che mi ritiro, prenderò una decisione sul futuro dopo gli accertamenti clinici». Così Elena Fanchini precisa i termini del suo messaggio in lacrime postato su Instagram, chiarendo da sito della Fisi di non aver preso una decisione definitiva sul prosieguo sulla sua carriera agonistica. Fanchini, 33 anni, era tornata in pista dopo aver sconfitto un tumore ma tre giorni fa ha riportato in allenamento la frattura del perone e del piatto tibiale con sospetto interessamento dei legamenti.

Elena Fanchini, infortunatasi a Copper Mountain martedì nel corso di un allenamento in supergigante, è prossima al rientro in Italia e lunedì si sottoporrà a Brescia ad ulteriori esami, in stretta collaborazione con la Commissione Medica FISI. «Lo sfogo sulla mia pagina Instagram è dovuto solamente ad un momento di sconforto, arrivato in un altro periodo sfortunato della mia vita sportiva - spiega l'azzurra -. Non ho mai annunciato alcun tipo di ritiro, il mio unico pensiero è esclusivamente quello di eseguire gli accertamenti clinici programmati al mio rientro in Italia e programmare al meglio la mia completa guarigione. Solo quando avrò superato anche questo infortunio deciderò quale sarà il mio futuro».

Nei giorni scorsi aveva postato sui social tutta la sua felicità per il ritorno alle gare e a una vita normale dopo la malattia, fino all'incidente di ieri. Oggi il video in lacrime.

«È stata una batosta: ma è stato bello tornare a sciare anche solo cinque giorni. Il mio obiettivo era sconfiggere la malattia, e ci sono riuscita». È questo il messaggio in lacrime di Elena Fanchini, sciatrice bergamasca di 33 anni, sul suo profilo Instagram. L'azzurra, senza pronunciare la parola ritiro, racconta ai suoi tifosi tutto il suo sconforto per la frattura al perone e al piatto tibiale, con possibile interessamento ai legamenti, dando di fatto un addio amaro alle gare di Coppa del Mondo.

