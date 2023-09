Expo per lo sport, il 9 e 10 settembre Milano si apre ai bambini

L’edizione 2023 di Expo per lo Sport sarà un weekend all’insegna della promozione sportiva nel cuore di Milano, nell'inconfondibile scenario di Parco Sempione. L'evento torna per offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni (insieme alle loro famiglie e alle federazioni e alle associazioni sportive) la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, dalle 10:00 alle 19:00 in modo diffuso in Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei. Come per la scorsa edizione, che ha confermato l’importanza assunta da Expo per lo Sport nel panorama degli eventi sportivi a Milano con oltre 20mila presenze, la manifestazione non coinvolgerà soltanto il centro di Milano, ma si avvicinerà anche alle periferie. A precedere l’evento sarà infatti la Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all'8 settembre attivo in diversi luoghi della città, che ha già registrato il tutto esaurito.

Serie A, le probabili formazioni: Dybala in panchina con Lukaku. Gasperini lancia De Ketelaere e Scamacca

Assessore Riva: «Milano parla la lingua dello sport»

«Quest'anno l'estate a Milano parla sicuramente la lingua dello sport - ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione l'Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva - In un periodo storico in cui tra i giovani l'abbandono sportivo è un fenomeno sempre più diffuso, Expo per lo Sport ha il grande merito di riuscire a promuovere la pratica sportiva e stili di vita attivi, inclusivi e sostenibili nel modo più semplice e coinvolgente che possa esistere: nel corso della Summer School e nelle aree gioco di Parco Sempione mette i più piccoli nelle condizioni di sperimentare e provare oltre 30 discipline, gratuitamente e senza obblighi né pressioni riguardo i risultati da raggiungere, ma solo per il piacere di fare sport e divertirsi». Expo per lo sport rinnova «una collaborazione importante che conferma l'impegno congiunto per la promozione dello sport, della salute e di esperienze educative dedicate ai bambini e alle bambine - ha aggiunto con una nota la vicesindaca con delega all’Educazione, Anna Scavuzzo -. Expo per lo Sport è un’iniziativa nata per diffondere i valori sportivi attraverso la pratica e non solo con le parole, e negli anni è diventata un'occasione per promuovere esperienze di crescita».

Le attività sportive

Sono oltre 30 le società sportive che prenderanno parte a Expo per lo sport 2023, distribuite all’interno della maxi area sportiva da 13.000 metri quadrati allestita tra Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone. I partner sportivi in questa edizione sono tantissimi, tra cui federazioni quali Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Lombardo - Federazione Italiana Scherma e la Federciclismo Lombardia. Presente anche la Polizia di Stato che organizzerà incontri con atleti delle Fiamme Oro di varie discipline sportive e promuoverà l’educazione stradale. «Expo per lo Sport, giunto alla sua nona edizione, si conferma essere un evento radicato nel territorio milanese, atteso e frequentato dai cittadini che ne riconoscono il valore», afferma Nicola Schena, amministratore Unico di DNA Sport Consulting, società organizzatrice della manifestazione. «Neanche due mesi dopo il Mondiale di scherma, torniamo nelle piazze di Milano per avvicinare i giovani all'attività sportiva, che deve essere accessibile a tutti - ha dichiarato Marco Fichera, presidente del comitato organizzatore dei mondiali di scherma e co-organizzatore di Expo per lo Sport. In un momento di grande cambiamento, lo sport di base, per i ragazzi e le ragazze più piccoli, assume un ruolo ancora più importante».