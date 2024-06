Europei di Roma, Furlani vola in finale nel lungo: «La pedana è buona, sto bene!»

L’Europeo di Roma è iniziato. Questa mattina allo Stadio Olimpico è scattata la rassegna di atletica che vedrà i migliori interpreti del continente in pista e in pedana da oggi fino al 12 giugno, cinquant’anni dopo l’edizione del 1974 nella Capitale.

Pronti, via e Mattia Furlani conquista il pass per la finale del salto in lungo. Il 19enne reatino balza a 8,17 metri al primo tentativo e ottiene la qualificazione. «Serviva questo. Torno a casa tranquillo, rilassato. La pedana? È buona. Non sembra ci sia elevazione, si sente che non è una pedana normale, ma mi sento come a terra». È un anno pieno di esami per Mattia, lui che dovrà passare dalla maturità: «Il primo è andato bene. Inutile mettersi pressioni inutile, sto bene. Bisogna rimanere tranquilli». Accede alla finale con il primo posto lo svizzero Simon Ehammer, che con 8,41 (-0.6) realizza la migliore misura mondiale dell’anno a sorpassare di cinque centimetri l’8,36 co-detenuto da Furlani e Tentoglou. «Non mi ha sorpreso. La gara è aperta a tutti, lo sapevamo. La competizione è competizione. Il pubblico? Ringrazio tutti! Venite a farmi il tifo!». Sugli spalti c’è papà Marcello, ex altista. In campo, invece, c’è il fratello Luca, che fa il volontario.

Vola in finale anche Dariya Derkach, a cui è bastata la misura di qualificazione di 14.10 per passare il turno. «Finalmente una qualificazione tranquilla, al primo salto. In attesa della finale di domenica. Un’emozione in più essere in casa, anche una responsabilità. Dà tanta carica. La pedana? Mi è piaciuta, ti trovi vicino agli spettatori. Una bella scossa secondo me, anche se era solo una qualificazione». Altra finale raggiunta da un’azzurra è quella dei 1500 metri, con la ligure Ludovica Cavalli (allenata dall’olimpionico Stefano Baldini) che ha fatto un bel regalo di compleanno a papà. «I miei genitori sono partiti alle 4 di mattina per venire a vedermi, in finale domenica per cercare di divertirmi e correre e mostrare quello che valgo». Superano le batterie degli 800 metri sia Simone Barontini, sia Francesco Pernici, sia Catalin Tecuceanu, con quest’ultimo che detiene il primo tempo stagionale in Europa. Tre atlete qualificate su tre nei 100 ostacoli: Veronica Besana, Elena Carraro e Giada Carmassi accedono alla semifinale, così come Hassane Fofana.

È una Roma che abbraccia la squadra italiana di 113 azzurri, 38 dei quali saranno in campo gara già oggi e 21 di loro hanno già disputato il primo turno.

In attesa del clou del tardo pomeriggio, quando la 20 km di marcia assegnerà le prime medaglie di questa rassegna europea. Fari puntati sull’oro di Tokyo 2021 e bronzo mondiale in carica di Budapest, la pugliese Antonella Palmisano, che alla vigilia ha dichiarato: «Giochiamo in casa, nello stadio in cui Pietro Mennea, pugliese come me, fu assoluto protagonista agli Europei del 1974. Avere l’energia del pubblico sarà importante. L’infortunio di tre anni fa mi ha fatto capire di avere una forza dentro che non conoscevo: reagire mi ha fatto ritrovare la gioia di marciare e di mettermi in gioco». Con lei anche Valentina Trapletti, fresca di titolo mondiale nella staffetta mista, ed Eleonora Giorgi. Start alle 18.35 con arrivo all’Olimpico intorno alle 20. Le altre finali di questa sera sono la 4x400 mista (ore 22.20) con il quartetto composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione, e i 5000 metri (22.40) con Nadia Battocletti. Ci sono anche le qualificazioni del getto del peso maschile, con l’argento mondiale in carica Leonardo Fabbri e Zane Weir, e quelle del salto in alto femminile con Elena Vallortigara e Aurora Vicini.