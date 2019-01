Europei, Della Monica-Guarise terzi dopo il programma corto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre alla grandissima l'avventura dell'Italia agli ampionati Europei di Minsk, in Bielorussia. Nella giornata inaugurale della rassegna continentale arriva l'eccezionale prestazione di(Fiamme Oro), campioni nazionali tra le coppie di artistico e capaci di conquistare un ottimo terzo posto dopo il programma corto. Il primo segmento di gara del tandem azzurro, ballato sulle note didi Joe Cocker, viene valutato 73.70 punti (40.58 di valutazione tecnica e 33.12 per le components), risultato che lascia Nicole e Matteo alle spalle soltanto dei russi, secondi e lontani solo venti centesimi di punti (73.90), nonché dei francesi, per ora al comando a quota 76.55. L'obiettivo della vigilia, ossia cogliere quel podio che manca all'Italia dal 3° posto didel 2013 - unica top 3 continentale della storia azzurra tra le coppie di artistico -, è lì alla portata. E se da una parte il discorso medaglia è più che mai concreto (con il libero in programma già domani), c'è di che sorridere anche per la prova della seconda coppia azzurra in gara, quella formata da(IceLab), bravissimi a piazzarsi all'8° posto parziale con un corto da 54.48 punti (29.66 di valutazione tecnica e 24.82 per le components). Per loro la chance di migliorare l'11ª posizione della scorsa stagione.Buone notizie anche dalla gara femminile dove(2001 Srl), al debutto nella rassegna continentale, si è guadagnata l'accesso alla seconda metà di gara grazie a un programma corto valutato 52.91 punti (29.06 di valutazione tecnica e 23.85 per le components) che le è valso la 16ª posizione parziale. Più arretrata l'altra atleta tricolore sul ghiaccio, la giovane classe 2002(CPA Trento): anch'essa all'esordio in un Europeo, si è piazzata al 29° posto con 43.96 punti (21.79 di valutazione tecnica e 22.17 per le components). Domani tocca, oltre al libero delle coppie di artistico, anche agli uomini con le performance degli attesissimi Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Daniel Grassl (Young Goose Academy).