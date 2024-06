Europei nuoto, oro per Paltrinieri nei 10 Km fondo a Belgrado. Pozzobon e Gabbrielleschi a medaglia​ tra le donne

Dopo l'Atletica, l'Italia trionfa anche nel nuoto agli Europei di Belgrado. Nei giorni scorsi le azzurre avavano ottenuto il bronzo nel nuoto artistico, nella specialità tecnica. Dopo il nuoto sicronizzato, oggi è stato il giorno dei 10 Km fondo con Gregorio Paltrinieri che ha ottenuto l'oro.

Medaglia d'oro per Greg

Lo ha fatto nell'ultima giornata degli Europei di Belgrado. Greg ha dominato la 10 chilometri di fondo maschile. Azione di potenza nel finale e vittoria in cassaforte. Altri due allori sono arrivati con la 10 km di fondo femminile grazie a Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi, rispettivamente argento e bronzo.

il 29enne campione emiliano tocca in solitaria dopo 1h49'19"6: si tratta della quarta medaglia in carriera nella specialità dopo l'oro agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022 (sempre a Budapest) e il bronzo olimpico di Tokyo. Delusione per gli azzurri Domenico Acerenza e Dario Verani, che terminano quarto e quinto sfiorando solo il podio al fotofinish.