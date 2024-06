Europei Nuoto: argento pr Taddeucci nella 10km, Guidi terzo nella gara maschile

Ogni botta una tacca, come si dice, per il nuoto di fondo azzurro nelle acque piatte e calde del fiume Sava, dove, a Belgrado, verso l’«isola degli zingari» (corretto nel contemporaneo «isola dei gitani»), si stanno disputando i campionati europei in una cervellotica data preolimpica da vicino e dopo un mondiale d’inverno. L’Italia del fondo è l’unica squadra azzurra presente in forze: il nuoto artistico, Minisini a parte, schiera le riserve, i tuffi schiereranno i giovani, il nuoto da piscina nessuno, dato che olimpici e no della disciplina hanno, e 21 al 23, il Sette Colli a Roma.

Così sul lago serbo piovono medaglie: ieri la strambata d’oro di Paltrinieri sulla 10 chilometri e l’argento-bronzo della Pozzobon e della Gabbrielleschi nell’omologa gara femminile. Oggi altre due medaglie nelle gare di 5 chilometri. Ginevra Taddeucci ha conquistato l’argento, preceduta soltanto da Leonie Beck, la tedesca di Ostia (si allena sul mare romano con il gruppo di Greg) che ha così subito replicato l’oro della 10 chilometri. Marcello Guidi è stato terzo e di bronzo nella gara maschile che ha visto l’ungherese Betlehem precedere il francese Olivier.

I crono: Beck 58:25.3, Taddeucci 58:26.5; Betlehem 53:28.3, Olivier 53:28.7, Guidi 53:30.8.

Tra le ragazze in gara anche Rachele Bruni, undicesima (58:55.0); tra i maschi Andrea Filadelli, settimo (53:38.4) e il debuttante Vincenzo Caso, nono (53:45.3).

«Questa medaglia mi rende felice - ha detto la Taddeucci - Adesso al Sette Colli: spero di guadagnarmi lì la qualificazione olimpica». «Sono in ripresa, ho avuto mal di fegato, vengo da una mononucleosi e da un biennio in cui ho cambiato tutto: sarà una ripartenza» ha detto Guidi.