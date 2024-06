Europei nuoto, bronzo per l'Italia nell'artistico. L'azzurra Carmen Rocchino: «Mi sono commossa, uno dei traguardi più importanti della mia carriera»

L'Italia ha gioito anche negli Europei di nuoto. La squadra femminile dell'artistico ha ottenuto il bronzo a Belgrado nella specialità tecnica. Dietro solo a Grecia e Spagna, il team tech composto da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Macino, Marta Murru, Carmen Rocchino e Sophie Tabbiani.

Le azzurre hanno ottenuto 256.8584 punti e senza commettere errori. Al termine della gara ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni una delle protagoniste del team azzurro, la classe 2001 Carmen Rocchino che in carriera vanta già diversi successi: dal bronzo nel 2017 con la squadra agli Europei Junior a Belgrado, al bronzo riconfermato nel 2018 con la stessa squadra agli Europei Junior in Finlandia.

L'intervista all'azzurra Carmen Rocchino

«Ci stiamo preparando per le prossime gare, vorremmo andare a medaglia in tutte le specialità. Quella di ieri è una grande soddisfazione, più di così non potevamo fare. Sapevamo che se Spagna e Grecia avessero fatto bene tecnicamente, sarebbero arrivate prima di noi. Anche io mi sono commossa, è stato importante per me anche se sono più grande. Non ho passato anni facili, è stato un pianto di sfogo».

«Non mi sentivo al top della forma, c’era tanto stress accumulato.

Nonostante la giovane età, Carmen è già una delle veterane del gruppo: «Pressione? No, mi fido molto di loro, è un gruppo molto unito che da il massimo in ogni gara. Ero sicura di loro e di noi. Il primo mese abbiamo fatto un pò di fatica perché essendo un gruppo nuovo dovevamo entrare nel meccanismo. Poi tutto si è creato naturalmente attraverso il lavoro».

I prossimi impegni

«Torneremo il 15 giugno da Belgrado, noi “grandi” ci prepareremo per gli italiani assoluti estivi dal 18 al 22 luglio al Foro Italico (Roma), ultimo grande appuntamento della stagione».

« Il bronzo di ieri è stato un traguardo molto importante, vincere gli italiani da junior era stata una sensazione bellissima e mi resta nel cuore. L’anno scorso è stato importante ma questo bronzo in effetti è sicuramente tra i più importanti della mia carriera».

Il sogno Olimpiadi

«Le Olimpiadi erano il mio sogno ma credo che non potrò realizzarlo. Sono state fatte altre scelte per quest'anno. Le Olimpiadi sono ogni anni quattro anni, quattro anni sono tanti. Bisogna vedere come risponde il fisico perché ci sono tanti infortuni e tanto stress».