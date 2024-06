Europei nuoto, Italia di bronzo nell' artistico con il Team tech a Belgrado

Altra medaglia per l'Italia, questa volta negli Europei di nuoto. Arriva il bronzo per il team azzurro nella prima finale di artistico. Ottiene 256.8584 punti e senza commettere errori. Il controllo Var è stato lungo ma erano certe di essere state brave. Per quasi tutte le protagoniste è stato l'esordio.

Medaglia di bronzo per il team junior di nuoto artistico

Squadra junior composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Macino, Marta Murru, Carmen Rocchino e Sophie Tabbiani che ha proposto la Disco Dance. Per gli elementi (un acro, 5 obbligatori, 3 ibridi) hanno ricevuto 164.7584 punti e 92.1000 per l’impressione artistica che giudica la coreografia, la performance e le transizioni.

Della squadra seconda agli Europei di Roma 2022 (ma da allora in questi due anni il nuovo regolamento ha cambiato tutto) facevano parte Marta Murru, che dopo la gravidanza ha ripreso ad allenarsi e qui a Belgrado è tornata a gareggiare, insieme all’attuale tecnico Federica Sala.

Vince la Spagna con 276.4684 come da pronostico ed è seconda la Grecia con 257.8918. Quarto, alle spalle delle azzurre, si piazza il team tech britannico (221.3692 con musiche tratte dal film Rio Saint Track) anch’esso formato prevalentemente da atlete juniores e soddisfatto della crescita tecnica.