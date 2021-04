Judo, super Lombardo conquista l'oro agli Europei di Lisbona. Medaglia d'argento per Giuffrida

Prestazione maiuscola per gli azzurri dell'Italjudo, impegnati a Lisbona per i campionati Europei. Medaglia d'oro per Manuel Lombardo, che nei -66 kg ha conquistato il gradino più alto del podio a suon di ippon. Il primo di questi arriva a soli 1'40", nell'incontro che ha visto l'azzurro sfidare Robert Klacar (Croazia), il secondo in 2'38" a Kenneth Van Gansbeke (Belgio), e il terzo a Joao Crisostomo (Portogallo) in 31 secondi. Stesso destino per il georgiano Vazha Margvelashvili, numero 2 del ranking: match archiviato in un minuto e 5 secondi, a testimoniare la schiacciante superiorità di Lombardo.

Medaglia d'argento, invece, per Odette Giuffrida nella categoria -52 kg. Dopo le tre vittorie conseguite al golden score su Joana Ramos (Portogallo), Reka Pupp (Ungheria) e Gefen Primo (Israele), Odette si è dovuta arrendere alla francese e numero 1 della classifica mondiale Amandine Buchard. Che in finale l'ha sconfitta con un ippon. Giuffrida, già argento olimpico ai Giochi di Rio 2016, era la campionessa continentale in carica, grazie alla medaglia d'oro conquistata a novembre nella rassegna di Praga.

