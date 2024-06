Europei di nuoto, domani Paltrinieri scende un acqua per la 10 km di fondo

Paltrinieri si tuffa domani a mezzogiorno nell’acqua del fiume Sava, a Belgrado, per la 10 chilometri di fondo, che è l’unica specialità olimpica del nuoto in acque libere e che apre (prima le donne, partenza alle 9) questi Campionati Europei della disciplina. L’acqua è calda, 26 gradi (“come piace a me”, parola di Greg) e ferma davanti all’isola di Ada Ciganlija, che veniva chiamata, quando il “politically correct” non era neppure un’idea, figurarsi una pratica ossessiva, “isola degli zingari”. Ciganlija ha la radice etimologica di Cigan, zigano. Le dighe l’hanno fatta una specie di lago, dall’altra parte dell’isola scorre il Danubio.

Il percorso è un rettangolo, ricavato nel laghetto.

Il giro è di 1666 metri. “Mi pare un po’ il Lupa Lake di Budapest”, altra parola di Greg. Nelle acque ungheresi vinse europeo 2021 e mondiale 2022: bei ricordi, buon segno.

Greg avrà per compagni di gara Mimmo Acerenza e Dario Verani, quelli che hanno conquistato le due carte olimpiche per Parigi, che saranno assegnate (è la probabilità) proprio a Greg e Mimmo cresciuto assai negli ultimi tempi da gregario dichiarato ad almeno co-capitano. Le tre ragazze azzurre che li precederanno in vasca sono Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni: in palio c’è anche la carta olimpica, la sola conquistata per l’Italia. La prese Arianna Bridi, che però è stata di nuovo fermata per l’idoneità sanitaria.

Il programma degli Europei che dureranno “a fiume-lago” fino a sabato prevede anche la 5 e la 25 chilometri ambosessi e la staffetta 4x1500 mista. Paltrinieri farà solo la 10 chilometri. A Europei finiti tornerà a Roma dove ha in programma la partecipazione al “Sette Colli” al Foro Italico (il meeting è dal 21 al 23), poi raduno a Ostia, dal 3 luglio a Livigno, partenza per Parigi a gare in vasca iniziate, probabilmente arrivo in Francia il 28 luglio.

I Giochi prevedono prima la vasca e poi le acque libere. La Senna, come da programma? Tutto dipenderà se l’organizzazione a presentare il fiume degli innamorati sufficientemente ripulito dai colibatteri. Al momento quel che scorre è lo scetticismo: la sindaca Hidalgo ha più volte rinviato il suo “bagnetto” di tranquillità.

Il menu azzurro, dopo la 10 km di domani, prevede nella 5 km di gioved’ la matricola Vincenzo Caso (acconciato con chioma a triangolo per festeggiare), Andrea Filadelli e Marcello Guidi tra i ragazzi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci fra le ragazze; la 25 km di venerdì vede iscritti Matteo Furlan, Mario Sanzullo e Dario Verani, settore maschile, e, femminile, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni. Per la staffetta di sabato indicati la Gabbrielleschi, la Taddeucci, Filadelli e Guidi.