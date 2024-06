Europei di atletica a Roma, per Jacobs e Melluzzo solo crampi. Pronti per la 4x100

Dopo i 100, tocca alla 4x100. Dopo la storica doppietta nella gara regina, con l’oro di Marcell Jacobs e l’argento di Chituru Ali, è tempo di staffette per la velocità azzurra agli Europei di Roma. Martedì sono infatti in programma le batterie (ore 12), prima della finale (22.50) di mercoledì che chiuderà il programma degli Europei.

Innanzitutto, sembrava che la vittoria di Marcell Jacobs avesse lasciato qualche strascico all’azzurro in chiave staffetta 4x100, vista la smorfia del campione olimpico dopo aver tagliato la linea del traguardo. E invece non è servito fare degli accertamenti, è stato semplicemente un problema di crampi. Idem per Matteo Melluzzo, che si era infortunato in semifinale dopo aver corso anche in 10.12 (con il quale si sarebbe qualificato per la finale) prima dell’annullamento per falsa partenza. Anche il ragazzo delle Fiamme Gialle è arruolabile per la 4x100. «Volevo rassicurare tutti, ho avuto solo un affaticamento che mi ha portato a non completare la gara ma sto bene. Ci vediamo in pista giorno 11 con la staffetta, a presto!», si conclude così il post su Instagram di Melluzzo, che ha assolto i giudici per l’errore della semifinale.

«Come sbagliamo noi atleti possono anche sbagliare i giudici, siamo umani». Melluzzo dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Roberto Rigali, il bresciano che aveva corso la prima frazione della 4x100 ai Mondiali di Budapest 2023. L’Italia dovrebbe schierare questo quartetto: Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu. Niente Lorenzo Simonelli, il campione europeo dei 110 ostacoli. Non ci sarà sicuramente Ali, che si è focalizzato solo sulla gara individuale. "Aspettiamo le semifinali e finale dei 200 di lunedì sera per capire se possiamo avere tutti a disposizione, per fortuna non si sono aggiunti particolari problemi dopo i 100 di ieri. Melluzzo potrebbe correre anche per riprendersi quello che gli è stato ingiustamente tolto ieri", ha spiegato il responsabile delle staffette azzurre Filippo Di Mulo.

Il post di Jacobs

Dopo il trionfo europeo, sui profili social di Marcell Jacobs è comparso un post in cui scrive: «Ho riconfermato il mio titolo da campione europeo e sono felicissimo di condividere questa vittoria con voi tutti! Questo è il risultato di tanto lavoro e cambiamenti. Ho stravolto tutto nel mio allenamento e piano piano stiamo vedendo i frutti. Anche se non siamo ancora al massimo, so che possiamo migliorare ancora. L’importante è continuare a lavorare sodo.

Sono anche molto orgoglioso della squadra italiana.

Stiamo crescendo tanto, non solo nella velocità, ma in tante altre discipline. I miei compagni di squadra sono determinati e scendono in campo con una voglia di vincere che non si vedeva da tempo. E vedere l’Italia ottenere questi risultati è davvero emozionante. Grazie a tutti per il supporto. Continuiamo a lavorare e a sognare in grande!».