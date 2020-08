Europei, due bronzi a cronometro per l'Italia

Ultimo aggiornamento: 18:52

Hanno preso il via quest’oggi con le prove a cronometro gli Europei di ciclismo a Plouay, in Francia. La rassegna continentale ha preso il via con una bellissima giornata nella quale tutti i corridori di tutte le categorie hanno potuto gareggiare nelle gare contro il tempo. Nella gara più importante, quella degli uomini Elite, è riuscito ad imporsi con il miglior tempo lo svizzero Stephan Kung, che ha coperto 25 km con il tempo di 30’18”. L’elvetico ha rifilato 17 secondi al francese Rémi Cavagna e 21” al primatista dell’ora Victor Campenaerts. Ottima prestazione per l’azzurro Edoardo Affini: il ventiquattrenne azzurro ha ottenuto la quinta piazza.Doppietta olandese tra le donne, dove Anna Van der Breggen ha superato di 31” Ellen Van Dijk, coprendo i 25 km del percorso con il tempo di 34’03”. Staccata di quasi un minuto l’elvetica Marlen Reusser, terza al traguardo, mentre per la nostra nazionale è arrivato un altro quinto posto grazie a Vittoria Bussi, primatista dell’ora tra le donne, distanziata di 1’33” dalla vincitrice.Gli azzurri portano a casa anche un quinto posto nella gara Under 23 con Jonathan Milan, con la maglia di campione europeo conquistata dal norvegese Andreas Leknessund. Un pizzico di rammarico resta dopo la gara Under 23 femminile, con Elena Pirrone che ha mancato il podio per soli tre secondi, chiudendo in quarta piazza. In questa categoria si è realizzata la doppietta tedesca con Hannah Ludwig prima e Franziska Koch seconda.Le soddisfazioni di giornata sono arrivate nella categoria Juniores, dove Lorenzo Milesi e Carlotta Cipressi sono riusciti ad ottenere il terzo posto. Nella gara maschile vi è stata la vittoria del ceco Mathias Vacek, bravo a superare di soli 3 secondi il tedesco Marco Brenner, già ingaggiato dal Team Sunweb per i prossimi 4 anni. Milesi ha chiuso con 17” di ritardo rispetto al vincitore, tempo che gli vale un bellissimo bronzo. Nella gara femminile, invece, vi è stata la netta supremazia dell’olandese Elise Uijen, che ha rifilato 1’01” alla francese Maeva Squiban e 1’28” alla nostra Cipressi.L’Italia inizia quindi con il piede giusto la rassegna continentale di Plouay, rassegna che si sarebbe dovuta svolgere a Trento e che ha trovato una nuova collocazione a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Domani ci sarà un giorno di riposo in Francia prima di riprendere con la gara di mercoledì, la più importante: quella degli uomini Elite. La nazionale azzurra guidata dal commissario tecnico Davide Cassani non potrà schierare al via il campione uscente Elia Viviani e Sonny Colbrelli: i due hanno dovuto rinunciare a causa del rigido protocollo che le squadre stanno mantenendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Anche Jacopo Guarnieri ha dovuto rinunciare alla trasferta francese in via precauzionale, in quanto uno dei suoi parenti è entrato in contatto con alcune persone contagiate. Il CT azzurro ha quindi deciso di puntare su Giovanni Visconti. Al via ci sarà anche il neo campione d’Italia Giacomo Nizzolo.