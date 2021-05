Europei Budapest 2021, Razzetti è medaglia d'argento nei 400 metri misti

Ancora una medaglia per gli azzurri impegnati agli Europei di nuoto in corso a Budapest, Ungheria: Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti maschile. L'azzurro aveva già vinto il bronzo nei 200. Il gradino più alto del podio, insieme con la medaglia d'oro, è andato al russo Ilya Borodin, mentre il britannico Max Litchfield si è aggiudicato il bronzo. Quinto posto nella finale per Pier Andrea Matteazzi.

