Europei atletica, Tamberi infallibile: oro nel salto in alto

Il capitano della Nazionale azzurra di atletica è una garanzia: quando la gara conta sul serio, Gianmarco Tamberi non delude mai. E' successo anche oggi all'Olimpico, nella finale europea del salto in alto, con Gimbo che si prende l'oro più una splendida misura di 2,37 m, mettendosi alle spalle Vladyslav Lavskyy, medaglia di argento.

Che duello con l'ucraino, Gimbo infinito

Tamberi, favorito della vigilia, rinuncia di saltare la prima misura (2,17 metri) e sceglie di entrare in gara da un'altezza superiore. Kapitolnik e Amels vengono eliminati rapidamente, mentre Przybylko si ritira. Gimbo fallisce il primo tentativo a 2,26 metri, poi rimedia; l'altro azzurro Sottile invece non supera la misura e viene eliminato. A Tamberi servono tre tentativi per superare quota 2,29: al terzo salto, con il pubblico trepidante, il campione olimpico di Tokyo 2020 spicca il volo e non tocca l'asticella, esplodendo poi in un ruggito di gioia. Lì cambia la sua gara: realizza 2,31 al primo salto e mette l'unico avversario rimasto alle strette. Lavskyy prova la misura di 2,33 ma non ce la fa in nessuno dei tre salti che prova: Gimbo è campione d'Europa, e si prende anche il lusso di decollare altre due volte, prima a 2,34 e poi a 2,37.