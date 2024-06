Europei di Atletica a Roma: tra domani e dopo domani in pista Simonelli, Dosso e Fortunato

Lorenzo Simonelli vuol dormire, Zaynab Dosso lo sveglierebbe con una sassata in fronte (occhio, ragazza trapiantata a Roma: qui domina il sampietrino), Francesco Fortunato vuol mettere a palla Max Pezzali e «Il pianeta del tesoro». Sono le tre scaramanzie annunciate dai tre atleti romani in pista e in strada tra domani e dopo agli Europei di atletica.

Il primo in pista sarà Lorenzo, detto Lollo, il cappello di paglia degli amati Manga pronto ad essere sfoggiato al termine dei suoi 110 ostacoli, semi ed eventuale finale. «È strano arrivare qui allo stadio senza un viaggio aereo, bastano quaranta minuti in macchina (se gli dice bene ndr) che è come quando andavo a una garetta regionale alla Farnesina.

Che strano! È l’Europeo ed ho la tranquillità di una garetta da cadetto». Ha anche un crono in mente: «Qui un 13.20 subito, poi per il podio può forse bastare un 13.10 o 13.15; a Parigi tocca andar sotto per andare in finale, un bel 13 basso e magari sotto i 13. Ci si può pensare».

Europei di Roma, Furlani vola in finale nel lungo: «La pedana è buona, sto bene»

Soprattutto ci si può provare: «Siamo qui per questo. Divertirci e correre contro i più esperti ma anche tra le giovani leve come me. Sto attento a tutti, ma paura di nessuno». Zaynab s’è agghindata per bene: capelli color prugna e rossetto in tinta che le viene naturale senza l’armocromista; le unghie lunghe rosa a punta celeste, «non ho trovato il blù». Ma quel che conta la corsa: «Vorrei far meglio del mio 11.02, e penso solo a quel che faccio io, non sottovaluto le altre, ma nemmeno me stessa; mi sento benissimo, e per la prima volta verrà mamma a vedermi allo stadio. Ho aggiustato alcune cose nella corsa». E la sassata? «Vecchia storia; tirai un giorno di gara un sassolino che prese in fronte Lollo; uscì un bernoccolo. La sassata porta fortuna…». Simonelli sorride: non si scanserà.

Non teme i sassi ma semmai il caldo il marciatore della 20 chilometri Francesco Fortunato, pugliese di Roma da 12 anni («Io sono di Roma Roma - fa Simonelli - per me vale doppio»); «È arrivato d’improvviso l’anticiclone e il clima per i marciatori è un fattore determinante».

Oggi alle 18.30 era sulle strade tra l’Olimpico, la Palla e i Marmi a sostenere Antonella Palmisano ma anche a studiare zone d’ombra e di sole dove sarà meglio fare il tacco e punta. Cercano di farlo marciare nella polemica: si è qualificato in coppia con la Trapletti per Parigi ma la carta non è nominale e Stano sta recuperando. «L’ho conquistata ma non ci penso, bisognerà riconquistarla, ma son cose che verranno poi. Ora c’è questo e non so se mi ricapiterà più di gareggiare a Roma per un Europeo». Sì, è l’Olimpico il pianeta del tesoro di Francesco Fortunato marciatore.