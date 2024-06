Europei Atletica di Roma, Palmisano: «Un oro europeo in casa ha un sapore diverso». Trapletti: «Che emozione la doppietta»

Una marcia imperiale. A Roma, una doppietta da sogno nella 20 km per le azzurre: Antonella Palmisano d’oro e Valentina Trapletti d’argento fanno esultare il pubblico di casa.

Non sta nella pelle la campionessa olimpica di Tokyo. «Il mio primo oro europeo in casa ha un sapore tanto diverso con un pubblico del genere, non lo vedevo dai Mondiali di Londra 2017 - esordisce la Palmisano -. Ho visto tante bandiere sventolare e ho sentito incitare il mio nome». Scatenata l’azzurra che ha avuto un momento di smarrimento, quando le è caduto il fiore di feltro dalla testa, il portafortuna che utilizza a ogni gara. «Il fiore si è fatto 3 km ai box - sorride Nelly, come la chiamano gli amici -. Ho pensato: “mi fermo”. Però devo dire che è stato il chilometro in cui ho tribolato di più. Poi l’ho ripreso e l’ho rimesso sui capelli. Me l'ha ridato Christian, il mio fisioterapista». Una gara dominata quella della 32enne tarantina di Mottola, portacolori delle Fiamme Gialle: «È stata una gara controllata. Con Lorenzo ci siamo detti di venire qui e divertirci, senza cercare il tempo. Una gara dove volevo vedere che quello che ho fatto era a posto. L'abbiamo fatto. Ora sono fiduciosa verso Parigi per difendere la medaglia che abbiamo vinto a Tokyo. Mi dispiace che non ci fosse la spagnola Peres oggi. Come mi ha detto lei: «Vatti a godere la corona. Ci vediamo a Parigi». So quanto è difficile vedere una gara da casa. Penso a Stano, anche lui assente, che ho sentito. Massimo mi ha risposto e mi ha detto: «Già lo so il risultato. Spacca tutto».

Il trionfo europeo arriva dopo anni complicata. «Guardando indietro? Se penso agli ultimi tre anni, è da marzo che ho ritrovato la voglia di allenarmi, proprio la passione di farlo. Prima combattevo il problema. Con questo team con Christian e il mio allenatore e marito, Lorenzo Dessi, abbiamo deciso di cambiare e fare un percorso diverso. Questo per me vuol dire felicità, serenità». Con lei canterà l’inno anche Valentina Trapletti, 38enne milanese di Magenta, al secondo grandi risultato della carriera dopo l'oro mondiale nella staffetta di marcia. «Finalmente ce l'ha fatta.

Sapevo che potesse farcela. Non abbiamo più paura adesso. Dopo tanto tempo è riuscita a scendere sotto il personale di un minuto. La corona? Non era pronta, non me l'aspettavo, me l'ha data mio marito». La corona l’ha ricevuta al traguardo, prima però la standing ovation del pubblico. «Forse avrei voluto più attenzione nella marcia nei giorni prima. Ma ho pensato che vincendo potessimo dare più visibilità a questa specialità. È stata un’emozione incredibile arrivare allo stadio, un giro di onore. Stadio vuoto? Non è il primo più vuoto. Avrei voluto vederlo più pieno, ma fuori c'era tanta gente. Non c'era un metro senza gente. Io e Valentina ci alleneremo insieme a Roccaraso. Come le ho detto le romperò gli attributi. Possiamo stimolarci a vicenda. Siamo pronte a farci il mazzo».

È incredula Valentina: «Che emozione la doppietta. Non so da dove iniziare, è stato un crescendo di emozioni. E poi man mano che la gara andava avanti e il gruppo diminuiva, ci ho creduto. Ma non così tanto. Ce la siamo giocata. Abbiamo cercato di staccarci l'una con l'altra. E' stata una gara di resistenza, a chi non muore! Ho approfittato dell'esperienza, del tifo di casa: era un'occasione da non perdere e volevo dimostrare che il lavoro fatto in questi anni qualcosa poteva dare». Durante la marcia, ha ricevute delle proposta di squalifica, ma non si è fermata e incurante del rischio della squalifica è riuscita a rimontare dall’ottavo al secondo posto. Racconta l'atleta dell'Esercito, che compirà 39 anni il 12 luglio: «Non l'ho ragionato. Non contavo le posizioni. Cercavo di non perdere la scia. Mi hanno sostenuta tantissimo e per questo ringrazio il tifo”. Stavolta nella marcia non si è gareggiato al mattino presto. «Così non ci siamo alzate alle 4 del mattino! Di solito ci facciamo alzatacce alle 4 del mattino e come è normale che sia non possiamo performare al massimo…».