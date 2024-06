Europei atletica di Roma: Larissa Iapichino vola in finale con un salto solo a 6,71 metri

Faccio un salto e mi qualifico. Basta una misura di 6.71 metri al primo salto a Larissa Iapichino per ottenere l’accesso diretto alla finale del salto in lungo, in programma domani sera alle 20.54.

La 21enne fiorentina non ha sbagliato l’approccio e ha superato con scioltezza il primo scoglio. Aveva un personale stagionale di 6,86m, realizzato a Palermo.

Dopo un 2023 che l’ha vista prendersi una medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul e vincere tre tappe di Diamond League (Firenze, Stoccolma e Montecarlo) e dopo aver ricevuto il premio dall’Associazione Stampa Estera come atleta rivelazione dell’anno, la Iapichino ha fatto il suo esordio europeo allo Stadio Olimpico.

Alla vigilia aveva detto di «stare bene. Venire qua a Roma in questo clima fantastico è decisamente di stimolo».

La doppia figlia d’arte - la mamma è Fiona May, due volte iridata, e il papà è Gianni Iapichino, ex primatista italiano dell’asta -, è carica per la finale che la vedrà saltare proprio sotto alla tribuna Tevere. «Me la immagino molto rumorosa - ha detto sempre in conferenza stampa -. Mi aspetto tanta partecipazione ed energia. Avere un Europeo in casa è una grande occasione. Sono molto molto numerosi i tifosi».

Per la medaglia, potrebbe bastare una misura tra 6,80 e 6,85 ha spiegato l’atleta delle Fiamme Oro. Che proverà a eguagliare mamma Fiona, che ha preso un argento nel ’98 e un bronzo nel ’94. O perché no, provare a batterla e vincere un oro: sarebbe il primo di sempre per l’Italia al femminile.