Europei atletica 2024, Zaynab Dosso bronzo col brivido in finale dei 100: gioia Italia

E' stata una finale da brividi, quella dei 100 metri femminili oggi agli Europei di atletica leggera in corso a Roma. Una finale che ha un'impronta italiana e che regala ancora una volta una medaglia: Zaynab Dosso riesce a piazzarsi terza in 11.03, solo un centesimo davanti alla quarta classificata, la lussemburghese Patrizia van der Weken.

Bronzo per la Dosso nella finale femminile 100 metri

Medaglia di bronzo per l'azzurra 24enne di origini ivoriane. Davanti a Zaynab, la polacca Ewa Swoboda (seconda per quattro millesimi di vantaggio) e la nuova campionessa europea, la britannica Dina Asher-Smith (medaglia d'oro in 10.99). La gara è stata equilibratissima, con la Asher-Smith in vantaggio sulle altre già dopo 30 metri, e altre cinque dietro compatte.

Per la Dosso è la seconda medaglia continentale dopo il bronzo nella 4x100 di Monaco 2022, la prima a livello individuale.

Prosegue il grande momento di forma dopo il bronzo mondiale di Glasgow nei 60 metri piani. Al termine della gara la Dosso attende l'esito, cercando di capire se fosse almeno sul podio. Alla notizia è un'esplosione di gioia: non sarà il primo posto ma è comunque una medaglia da portare con orgoglio. Al termine della gara dei 100 metri ha detto: «E' un lavoro che ha un percorso dietro, sono felicissima e continuerò a migliorarmi».