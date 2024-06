Europei atletica Roma 2024, Tamberi: «C'è tanta pressione, ma a me le sfide piacciono»

Il prossimo portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi è pronto per gli Europei di Atletica di Roma. Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto e attesissimo protagonista alla competizione continentale in scena all'Olimpico dal 7 al 12 giugno prossimi, ha parlato oggi in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Tamberi

«E' la prima competizione dell'anno per me: c'è un sacco di pressione, ma a me la pressione piace».

Gimbo ha calibrato la sua preparazione anche in vista dell'impegno a cinque cerchi in estate. «Diciamo che a Roma voglio vincere ma ho pensato anche a Parigi. L'obiettivo primario rimane saltare in alto».

Tamberi è il capitano di quello che lui definisce «un gruppo fantastico»: rispetto a quando muoveva i primi passi nella Nazionale azzurra, molte cose sono cambiate in meglio, spiega l'altista marchigiano. Soprattutto per quanto riguarda l'atmosfera all'interno della truppa azzurra: «Dieci anni fa il clima era completamente diverso, ora ciascuno vuole che l'altro vinca», aggiunge. Nonostante tutte le specialità (tolte le staffette) siano individuali, il risultato di questa alchimia è che l'Italia ragiona come una squadra. Motivo per cui Gimbo, quando gli chiedono se preferirebbe sacrificare una sua medaglia d'oro per vedere l'Italia vincere il medaglia o viceversa, sceglie "l'opzione C". «Voglio vincere l'oro e che l'Italia primeggi nel medagliere. Preparatevi perché vedrete delle sorprese. A Roma torno a competere dopo molto tempo per la prima volta. Sarà una sfida, mi piace molto».