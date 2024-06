Europei Atletica Roma 2024: Palmisano vince l'oro nella 20 km donne, Trapletti d'argento

Non potevano iniziare meglio, per l’Italia, gli Europei di atletica leggera di Roma 2024. Antonella Palmisano trionfa nella marcia 20 km femminile (prima gara della manifestazione), con una prestazione mostruosa per ritmo e costanza dall’inizio alla fine: l’atleta pugliese, campionessa olimpica a Tokyo 2020, chiude in prima posizione con 1:28:09, e si mette al collo l’oro continentale, mai vinto prima nella sua pur ricchissima carriera. Medaglia d'argento per l'altra azzurra Valentina Trapletti.

Palmisano cannibale, argento in rimonta per Trapletti

Ad Antonella, portabandiera delle Fiamme Gialle, basta il primo chilometro per portarsi in testa. Il ritmo non è elevato nella prima fase di gara, ma Palmisano mantiene comunque la leadership del gruppo, provando a staccare di qualche metro le altre marciatrici, tra cui la compagna di Nazionale Trapletti. Arriva il sesto km, e Palmisano continua nella sua egemonia, inseguita da Beretta (che nonostante il cognome è francese). Nel frattempo arriva una proposta di squalifica per Eleonora Anna Giorgi, distante 7-8 secondi dal gruppo di testa. E’ all’undicesimo chilometro che Palmisano decide di accelerare e mettere la gara in ghiaccio: il movimento tacco-punta della 32enne di Mottola è di un’altra pasta rispetto a quelle delle rivali, e il distacco si fa sempre più abbondante. Nemmeno quando il fiore bianco rosso e verde (realizzato da mamma Maria) le cade dai capelli, Antonella si scompone: prova a recuperarlo, non ci riesce, ma poco male: il vantaggio sulla seconda è di 12 secondi. Tanta dell’energia che arriva all’azzurra le viene trasmessa dai tifosi… corregionali, venuti dalla Puglia apposta per lei: a ogni giro concluso dentro il tracciato del Foro Italico, il nutrito gruppo le riserva un boato di amore. Arrivati al 16esimo km, la gara è di fatto già terminata: i giri finali servono solo ad aumentare la frenesia per il taglio del traguardo: Palmisano (che nel frattempo ha recuperato il fiore) è dunque d’oro, regina di una disciplina massacrante che lei, con la sua feroce determinazione, sembra non soffrire. Alle spalle di Antonella, esulta Valentina Trapletti: la 38enne di Magenta ottiene un argento in rimonta, la sua più importante medaglia di sempre, dopo aver mietuto successi in Italia (tra cui cinque titoli italiani assoluti nella marcia 20 km su strada due titoli italiani assoluti sui 10 km). Per lei tempo di 1:28:37: l'abbraccio finale tra le due azzurre, con il tricolore addosso, è l'immagine più bella.