Europei di Atletica Roma 2024, i numeri di un esordio straordinario: 40mila spettatori allo stadio Olimpico

Esordio straordinario per gli azzurri agli Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Prestazioni da record, ascolti da super evento e grande passione al Foro Italico.

Un weekend da incorniciare per l’atletica e gli azzurri, proiettati verso un medagliere senza precedenti. Pubblico in festa al Foro Italico Pubblico in crescita, in parallelo con le brillanti prestazioni dei vari Jacobs, Simonelli. La prevendita aggregata dei biglietti ha superato le 120.000 unità, con circa 40 mila spettatori presenti allo Stadio Olimpico per seguire il sabato magico dell’atletica italiana.

Europei di Atletica da record

Ne beneficiano anche il Fan Village e la Medal Plaza allestiti nella Piazza della Fontana della Sfera al Foro Italico, un’area gratuita per tutti, sempre più affollata per le premiazioni. C’è già grande attesa per quella di questa sera delle 23.20, quando saliranno sul palco Marcell Jacobs e Chituru Ali (la storica doppietta nei 100 metri) oltre a Mattia Furlani per il suo argento nel salto in lungo. Alle 19.20 palco e inno nazionale saranno tutti per Lorenzo Simonelli, dominatore della finale dei 110 metri ostacoli.

Europei da record tra tv e media

Europei protagonisti tra TV e Media I 41 broadcaster tra TV e radio, supportati da 625 operatori tecnici presenti allo Stadio Olimpico, con i 725 giornalisti e fotografi accreditati, hanno fornito una massiccia copertura dei primi due giorni di gare.

Su Sky Sport HD la sessione serale di sabato ha raccolto 1 milione di contatti. I picchi di visione, alle 21.20, con 350mila telespettatori collegati per la finale del getto del peso dominata da Leonardo Fabbri, e la finale dei 100 metri maschili, che ha calamitato 319mila spettatori. Il medagliere: per l’Italia è già record agli Europei. Anche i numeri degli azzurri confermano l’altissimo livello dell’evento. Con l’oro di Yeman Crippa, l’argento di Pietro Riva e l’oro a squadre nella mezza maratona, l’Italia domina il medagliere, con 13 medaglie, di cui 7 ori, 5 argenti e 1 bronzo, un bottino mai ottenuto nelle precedenti 25 edizioni degli Europei dal 1934 a oggi (il massimo era di 12 medaglie e 5 ori a Spalato, nel 1990).

Sono 8 i record dei Campionati Europei sin qui stabiliti (compresi quelli degli azzurri Nadia Battocletti nei 5.000 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso e Yeman Crippa nella mezza maratona), i 15 record nazionali (di cui 5 italiani, con Lorenzo Simonelli nei 110 metri ostacoli - migliorato poi in finale - Nadia Battocletti, Sveva Gerevini nell’heptathlon e la staffetta mista 4x400) e infine il record mondiale ed europeo Under 20 di Mattia Furlani nel salto in lungo. Due invece le migliori prestazioni mondiali dell’anno, a cui si aggiungono 3 migliori prestazioni europee. Già 102 i primati personali stabiliti dagli atleti in gara, inclusi i 15 degli italiani. Lo spettacolo continua fino a mercoledì.

Dopo gli show di stamattina (la doppietta oro-argento di Yeman Crippa e Pietro Riva nella mezza maratona e gli oltre 4mila runner amatoriali che hanno preso parte alla gara Roma10K partita dai Fori Imperiali) sono giunti i primi salti all’Olimpico di Gianmarco Tamberi. “Gimbo” si è qualificato per l’attesissima finale di martedì sera del salto in alto, alla presenza del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Nella stessa sessione, sarà protagonista anche la fuoriclasse olandese Femke Bol nei 400 metri ostacoli. Gran finale mercoledì con le staffette 4x100 e 4x400 e il fenomeno del salto con l’asta svedese Armand Duplantis. La crescente partecipazione è incentivata anche dalla nuova promozione che permette a tutti gli under 18 e loro accompagnatori di assistere alle sessioni serali in Curve e Distinti a soli 5 Euro.