Europei atletica 2024, Jacobs: «Voglio restituire qualcosa a Roma e all'Italia»

«Roma è la mia città preferita: è qui che ho iniziato a credere in delle medaglie olimpiche e a costruire i miei ori di Tokyo. Per questo, voglio restituire qualcosa a Roma e al mio Paese». Parola di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 m e nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, nella conferenza stampa di inizio degli Europei di atletica 2024 a Roma (da domani al 12 giugno). Jacobs è tra le stelle più attese del gruppo azzurro, composto da 116 protagonisti tra uomini e donne; il suo debutto è previsto per sabato 8, con la finale prevista alle 22.53.

La conferenza stampa di Jacobs

Gli Europei saranno un'occasione per scendere sotto i 10 secondi, impresa che a Marcell non riesce dalla rassegna continentale di Monaco 2022: «E' vero, poi per me l'anno dopo fu molto complicato, anche se mi ha insegnato tanto, soprattutto a cambiare. Sono fiducioso nelle mie capacità, ho impostato la mia programmazione per arrivare alle Olimpiadi al massimo della forma. Per adesso non ho ancora trovato il ritmo giusto».

Con i Giochi di Parigi a meno di due mesi da oggi, un altro aspetto importante sarà non farsi male. Jacobs, che negli ultimi due anni di infortuni ne ha patiti parecchi, questo lo sa. «L'obiettivo di quest'anno è rimanere in salute. Abbiamo studiato un protocollo ad hoc, cercando di lavorare molto pre e post allenamento per ridurre al massimo eventuali problematiche». L'asso bresciando aggiunge che sta rifinendo moltissimo la parte tecnica: bisognerà essere brillanti, perché la concorrenza europea è affamata. «Ci sono tanti atleti che corrono molto forte; io non ho ancora dimostrato di correre fortissimo, ma sono molto fiducioso».