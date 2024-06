Europei Atletica Roma 2024, Coiro e Yaremchuk pronte a vincere per la Capitale

Su 761 donne qualificate agli Europei di atletica leggera al via domani a Roma, 53 sono italiane: tra loro, due romane fanno della corsa la propria vita. Diversa è la loro storia, così come le loro specialità. Eloisa Coiro corre gli 800 metri, ed è capitolina di nascita; la maratoneta Sofiia Yaremchuk è nata in Ucraina, ma è stata adottata dalla Città Eterna otto anni fa. Entrambe puntano a ritagliarsi una fetta di gloria.

Coiro: «Un Europeo a casa mia»

Coiro si affaccia agli Europei con l’intenzione di ultimare un processo di crescita iniziato nel 2021 con l’argento continentale U21, e proseguito con il doppio oro (800m e 4x400m) ai Giochi del Mediterraneo U23, fino alle semifinali raggiunte negli ultimi tornei top (il Mondiale di Budapest 2023 e quello indoor di Glasgow a marzo scorso). «Per me è un grande onore che una manifestazione importante come questa venga ospitata a casa mia – ride la classe 2000 – Io abito a tre chilometri dall’Olimpico, e mi alleno al Paolo Rosi che sta a due chilometri di distanza: saranno degli Europei… in monopattino! Scherzi a parte, almeno non dovrò prendere l’aereo».

Si correrà su una pista nuova di zecca, colorata di quella tonalità che per un atleta italiano è il massimo: «E’ stupenda, azzurra come la nostra maglia. Sarà un grande palcoscenico su voglio cui esprimermi nel miglior modo possibile».

L'avventura degli 800 metri donne inizierà lunedì 10 giugno con le batterie, poi martedì 11 ci saranno le semifinali e mercoledì 12 (alle 21.31) la finale. Da romana, gareggiare all’Olimpico permetterà a Coiro di godere di un tifo speciale, più caldo e viscerale di quello riservato a stelle straniere. «Alla mia famiglia ho detto: ‘Le date sono queste, prendete i biglietti e non fatemi sapere altro!’. Avendo visto in altri Paesi il tifo assurdo del pubblico casalingo, non vedo l’ora che arrivi il momento della finale degli 800 metri, con lo stadio pieno di persone che urlano». La mezzofondista delle Fiamme Azzurre vorrebbe ritoccare il suo record personale (1'59"61 segnato l’anno scorso a Budapest), e si dice «fermamente convinta» di poterlo migliorare. Eloisa ritiene che la squadra italiana di quest’anno sia «la più forte che sia mai esistita: sono sicura che ci daremo da fare». Dopo l’appuntamento di Roma, arriveranno le Olimpiadi parigine, a cui Coiro deve ancora qualificarsi: «Per me sono due grandissimi obiettivi. E non trovo che siano troppo ravvicinati: bisogna solo pensare a correre forte».

Yaremchuk: «Correre nella storia di Roma è speciale»

Trent’anni compiuti il 3 giugno scorso, Sofiia correrà la mezza maratona in programma domenica 9 (alle ore 9.30). «Sono molto felice che dopo 50 anni gli Europei ritornino nella nostra città – esordisce - Roma è bellissima, piena di storia e di cultura. Correremo in mezzo alla Storia, sarà un'emozione meravigliosa per tutti gli atleti». La portacolori dell’Esercito detiene sia il record italiano sulla mezza maratona che quello sulla distanza originale. «Mi sento bene, sono molto contenta di gareggiare sulla ‘mezza’: farà caldo, servirà a farmi abituare alla maratona di Parigi, che sarà bollente (si correrà l’11 agosto, ndr). Spero che gli Europei mi aiutino in vista dei Giochi. Sono pronta ad affrontare entrambi». Profondamente grata all'Esercito per il sostegno che le dà ogni giorno («E’ grazie a loro che sono arrivata dove sono arrivata, e riesco sempre a migliorare»), Yaremchuk non cambierà la sua routine per il 9 giugno: la sveglia rimane alle 4 di mattina, «e dopo la gara mi gusterò una bella pizza». Se con una medaglia al collo, ancora meglio.