Europei atletica Roma 2024, boom di ascolti: oltre 3 milioni e mezzo su Rai2, picco di 600 mila spettatori medi su Sky

Non poteva concludersi meglio la settimana degli Europei di Atletica per l'Italia. A Roma ha trionfato Nadia Battocletti, oro nei 10.000 metri femminile. Sul podio Alessandro Sibilio con la medaglia d'argento nei 400 m ostacoli e naturalmente con Gianmarco Tamberi che ha conquistato l'oro nel salto in alto con 2.37 (primato dei campionati europei). Il tutto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche gli ascolti sono andati di pari passo con i risultati, sia sulla Rai che su Sky.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: esplode l'Atletica “mania”, Sissi e Alfredino non conquistano, Floris centra il record

Boom di ascolti agli Europei di Atletica su Sky

Ascolti al top per l’atletica su Sky Sport: ieri miglior risultato dall’inizio degli Europei a Roma, con un picco di 600 mila spettatori medi complessivi alle 22 circa per l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto.

Trionfo per la Rai: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori

Vola anche su Rai2 l'appuntamento con gli Europei di Atletica Leggera: l'evento ha appassionato una grande fetta di pubblico azzurro. I dati infatti dicono che oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori di media (3 milioni 506mila) pari al 18,6%, hanno seguito la manifestazione nella giornata di ieri. In seconda serata la Rai ha ottenuto il 29,3 di share. Mentre nelle 24 ore prevalgono sempre le reti Rai con il 36,6% di share a fronte del 35.8% della concorrenza.