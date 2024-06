Europei atletica diretta: argento per l'Italia maschile nella staffetta 4x400

Ultimo giorno per gli Europei di Atletica, l'Italia spera di ampliare ancora un medagliere già grande grazie ai tanti traguardi raggiunti dagli atleti in gara. Solo ieri Tamberi ha conquistato l'oro nel salto in alto ribaltando una gara proprio nella manche definitiva. Stasra proverà Larissa Iapichino a ottenere almeno un podio con il salto in lungo.

