Europei atletica, Nepi Molineris (Sport e Salute): «Ricavo di 21 milioni di euro»

«Organizzare un Europeo di atletica è un compito dei più complicati, perché la macchina deve essere perfetta, con una progettualità che deve dare qualcosa in più, fornendo un valore aggiunto alla competizione. Il nome del presidente della Fidal Mei rimarrà nella storia non solo per i risultati, ma anche per come sono stati ottenuti». Sono queste le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, durante l'incontro avvenuto all'Olimpico nella giornata conclusiva degli Europei di atletica di Roma 2024. Poi Nepi si è soffermato sui numeri: l'impatto finale è straordinario, con 235.000 ingressi registrati al Foro Italico, 137.000 all'Olimpico, 75.000 tra villaggio e Stadio dei Marmi, mentre per la mezza maratona e la gara 10 km sono stati 15.000 gli spettatori. Il fatturato, invece, «ha toccato i 21 milioni di euro, per il 50% coperto da ricavi privati».

«Medal Plaza luogo iconico per le premiazioni»

Capitolo a parte, poi, per la Medal Plaza, riportata all'antico splendore e «diventata iconica per le premiazioni», aggiunge Nepi Molineris. Infine l'ad di Sport e Salute ha specificato, parlando del pubblico, di aver in passato «sempre visto uscire l'80% delle persone uscire dopo la gara clou. In questi giorni non ho visto uscire nessuno; credo sia una forma di rispetto e amore verso una squadra eccezionale, ma anche verso un cambiamento che l'atletica sta portando avanti». L'evento, chiuso a break even point (ossia con ricavi e costi in equilibrio), ha visto inoltre 50 Paesi collegati, una copertura di livello mondiale e già da record, anche se i numeri ufficiali verranno comunicati a evento concluso.